Германия обвинила США в завышении цен на газ

Американцы еще в прошлом месяце цинично, вернее, с их точки зрения - реалистично, заявили, что обещанной помощи с газком и нефтью Европа не получит Фото: REUTERS

На фоне показного нерушимого единства стран Запада в поддержке Украины и борьбе с Россией Европу долгое время «терзали смутные сомнения» относительно истинных целей США в украинском конфликте. Но только теперь некоторые политики ЕС начинают высказывать робкие претензии к тем, кто создал эту ситуацию и с выгодой для себя ею пользуется.

Так, вице-канцлер и глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек, всегда как скала стоявший за санкции против России, вдруг «прозрел». «Некоторые страны, в том числе дружественные ФРГ, добиваются астрономических цен на газ, - сказал от на прошлой неделе в интервью газете Neue Zürcher Zeitung. - Это, конечно, влечет за собой проблемы». Чтобы не было сомнений, кто эти «некоторые дружественные», он призвал Соединенные Штаты проявить солидарность в стремлении сдержать цены на газ. И даже не без обиды упрекнул: «Вашингтон обратился к нам, когда цены на нефть выросли. В результате была высвобождена нефть из национальных резервов в Европе». Дескать, мы-то Америке помогли, а она нам?

Хабек, конечно же, может обижаться на США. Чем более, что есть кому подражать: его шефа канцлера Олафа Шольца уже давно с подачи украинского хама-дипломата Мельника все называют «обиженной ливерной колбасой». Только даже самая искренняя обида не поможет решить проблему. «Терпите вы там, в Берлине? - поинтересуются из-за океана. - Ну и терпите дальше.»

Другой «прозревший» - министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр. Он, видать, чуть решительнее Хабека - все-таки пусть и за цифровой, но все же суверенитет страны отвечает - и высказался ни много ни мало о «попытках Соединенных Штатов установить экономическое господство путем ослабления европейского сообщества». Почему? Да потому, что сегодня американцы продают сжиженный природный газ европейцам в четыре раза дороже, чем своим промышленникам. Правда ведь, честная конкуренция? Тут даже покладистый француз сымитировал, что топнул ножкой: «Мы не должны допустить, чтобы результатом украинского конфликта стало экономическое господство США и ослабление Европы».

Уже допустили. А американцы еще в прошлом месяце цинично, вернее, с их точки зрения - реалистично, заявили, что обещанной помощи с газком и нефтью Европа не получит. Как пояснила заокеанская инвестиционная компания Quantum Energy Partners, экспорт СПГ и нефти в Евросоюз практически достиг предела. «США не в состоянии добывать больше, - заявил глава компании Уил Вэн Ло. - Помощи не будет - ни с нефтью, ни с газом».

Но газ и нефть - это еще не все. Рекордными темпами растет цена и на электричество. А на пороге зима, и далека не вся Европа - Средиземноморье. Правда, была тут надежда: на фоне неуклонно усиливающегося энергокризиса президент Зеленский заявлял, что Украина станет «одним из гарантов энергетической безопасности Европы». Уже не станет… Вчера украинский минэнерго объявил, что с 11 октября страна прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз и Молдавию. Такое решение принято для стабилизации внутренней электрической системы.