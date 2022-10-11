ФСБ: в Сибири и на Ставрополье нашли двух пособников Басаева и Хаттаба

Следствием установлено, что в конце сентября 1999 года подозреваемые добровольно вступили в состав банды

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, в г. Нефтекумске Ставропольского края и Томске задержали граждан России: Тахир Бегельдиев и Адильхан Елманбетов.

«Оба причастны к вооруженным нападениям в составе бандформирований Ш. Басаева и Э. Хаттаба в октябре 1999 г. на военнослужащих МО РФ у станицы Червленная Чеченской республики и в феврале-марте 2000 года Псковских десантников в районе селе Улус-Керт, в ходе которых погибло 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника», - заявили в ФСБ России.

Следствием установлено, что в конце сентября 1999 года подозреваемые добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

«Елманбетову и Бегельдиеву предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). В связи с особой тяжестью совершенных преступлений, следствие ходатайствует перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что следствием закрепляются доказательства о роли и конкретных действиях, совершенных обвиняемыми в ходе произошедших нападений. Бандитов также проверяются на причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сегодня в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, Директора ФСБ России А.В. Бортникова состоялось заседание Национального антитетроористичесго комитета. Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности транспортного перехода «Краснодарский край – Крым».

В мероприятии, проходившем в формате видеоконференции, приняли участие члены НАК: руководители федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов и специальных служб. В ходе обсуждения выработан комплекс дополнительных мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов транспортного перехода.