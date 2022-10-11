«Кредиты пошли на Север»: Банки повышают ставки по займам

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Банки поднимают ставки по всем видам кредитов. По данным платформы «Финуслуги», средняя стоимость потребительских (то есть не обеспеченных залогами) займов в начале октября выросла на 1,7 процентного пункта – до 20,5% годовых.

Причин несколько. Во-первых, общая неопределенность в экономике, усугубившаяся после начала частичной мобилизации. Нынешняя ситуация определенно отразится на доходах заемщиков. Они, скорее всего, снизятся. Это повышает риски невозвратов. Во-вторых, изменения в регулировании. С 1 октября банки обязаны включать в полную стоимость кредита цену страхового полиса. Без него деньги в долг сейчас почти нигде не дают. Это могло привести к номинальному росту стоимости кредита.

При этом каких-либо дополнительных и более жестких требований к заемщикам банки не предъявляют. Как и раньше, одобрение получает лишь каждый третий. Кредиты выдают всем, в том числе мужчинам призывного возраста. Правда, с некоторыми ограничениями.

- Мы стали внимательнее присматриваться к некоторым категориям клиентов. В частности, к мужчинам, которые в первый раз обращаются за кредитом. Это связано с тем, что многие потенциальные заемщики, пользуясь ситуацией, решили набрать долгов и уехать из страны, - рассказал KP.RU на условиях анонимности один из банкиров.

Напомним, на прошлой неделе крупные российские банки решили поднять стоимость ипотеки. Теперь она снова дороже 10% годовых. Правда, продолжают действовать льготные программы на покупку жилья на первичном рынке. Ставка по ним составляет от 2 до 6% годовых.

Для сравнения, инфляция в будущем году прогнозируется на уровне 5 – 7%. Таков обновленный прогноз Центробанка. Большинство кредитов банки дают на индивидуальных условиях. Верхний уровень ставок по потребительским займам составляет 35 – 37% годовых, подсчитали в «Финуслугах».