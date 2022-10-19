Пусть похудеет Красная книга России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект ведут бессменные Анжелика Сулхаева и Ирина Осадчая, а в гостях у программы - советник министра природных ресурсов и экологии России Марина Евсеева, исполнительный директор АНО «Экология культуры», генеральный директор АНО «Сад памяти» Ольга Степченко, руководитель департамента внутренних коммуникаций АО «Почта России» Анастасия Сальникова.

Национальный проект «Экология» - один из самых важных национальных проектов Российской Федерации, поскольку состояние природы в стране касается буквально каждого вне зависимости от возраста, пола и рода занятий. Мы все хотим дышать чистым воздухом, пить свежую воду (и чтобы ее было вдоволь), гулять по красивым лесам, «где водится много-много диких...» - нет, необязательно обезьян, а любых животных, чтобы как можно тоньше была Красная книга России, особенно ее тома «Животные» и «Растения». Кроме того, мы все без исключения хотим быть здоровыми, а здоровье определяется в том числе и состоянием окружающей среды.

- Нацпроект «Экология» состоит из 9 федеральных проектов, определяющих генеральные направления экодеятельности, - поясняет советник министра природных ресурсов и экологии России Марина Евсеева. – Сюда входит и сохранение уникальных водных объектов (оздоровление Волги, сохранение озера Байкал), и сохранение лесов, и, естественно, мусорная реформа (раздельный сбор мусора и его переработка), и контроль за инфраструктурой с первым и вторым классом опасности, уборка несанкционированных свалок и т.д. Наверняка у всех на слуху такие объекты, как Красный Бор в Ленинградской области, «Усольехимпром» в Иркутской области.

Что касается степени вовлеченности людей в экоповестку, то, как сказала спикер, сейчас очень многие россияне охотно принимают участие в экологических проектах и акциях - это зафиксированный факт. По последним опросам АНО «Национальные приоритеты России», больше 70% людей знает о существовании национального проекта «Экология». И около 80% знает и так или иначе приветствует раздельный сбор мусора. В лидерах здесь 10 субъектов: Москва, Московская, Орловская, Псковская, Калужская, Вологодская, Липецкая, Ивановская области, Кабардино-Балкарская республика, Санкт-Петербург. В перечисленных регионах выше 60% населения разделяют твердые коммунальные отходы.

На первом месте по количеству участников в рейтинге экологических акций - раздельный сбор мусора. На втором - мероприятия по уборке берегов и очистке уникальных водных объектов. Ключевую роль в этом направлении играет Всероссийская волонтерская акция – «Вода России. Берег добрых дел». В прошлом году она охватила больше 1 миллиона человек. В первом полугодии текущего года неравнодушных к состоянию рек и озер граждан уже оказалось свыше полумиллиона. Ожидается, что к этому декабрю прошлогодний рекорд будет побит.

На третьем месте в опросе – посадка деревьев.

Нацпроект «Экология» включает еще и охрану животных, и сохранение вымирающих популяций, и развитие экотуризма, и многое другое. От нас самих очень многое зависит. В частности, в развитие биоразнообразия и в поддержку сохранения видов диких животных серьезно вкладывается бизнес.

- По нацпроекту определены 13 приоритетных видов животных, для которых утверждены специальные стратегии на восстановление, - продолжает Марина Евсеева. - Например, в сочинском национальном парке расположен Центр восстановления переднеазиатских леопардов. И в этом году местные бизнес-компании выделили деньги на то, чтобы в Центре обновить вольеры, закупить ветеринарное оборудование.

А если говорить о экотуризме, то в прошлом году национальные парки и заповедники федерального значения посетили почти 11 миллионов человек. В этом году, скорее всего, эта цифра еще вырастет.

«Зеленые», как всегда, на посту и в первых рядах

Национальный рэнкинг «Наш вклад» - механизм признания вклада бизнеса в реализацию национальных проектов.

«Гринпост» - один из проектов, которые вошли в Национальный рэнкинг «Наш вклад».Это ежегодный всероссийский проект по раздельному сбору отходов в офисах «Почты России».

Как рассказала руководитель департамента внутренних коммуникаций АО «Почта России» Анастасия Сальникова, проект был запущен в 2020 году. Автором идеи стал участник «Молодежного совета» из Дальневосточного федерального округа. Ребята узнали, где в разных регионах можно сдавать отработанные батарейки и пластиковые крышечки, установили в офисах в различных регионах емкости для сбора и уведомили об этом своих коллег. Сейчас в офисах в разных регионах России установлено более 100 емкостей для сбора отработанных батареек и крышечек. В 2021 году на утилизацию отправлено 470 кг батареек и на переработку 860 кг пластиковых крышечек.

Вырученные от переработки средства передаются в благотворительные фонды. Тем самым проект «Гринпост» решает несколько задач одновременно, в том числе прививает осознанное потребление среди сотрудников почты.

Чтобы человек мог сказать: «Здесь мой лес»

Сохранению лесов в национальном проекте «Экология» отведено особое место. Главная задача – обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов. Это значит, что площадь лесов, уничтоженных за определенный период огнем, была равна, либо меньше площади восстановленных. Для борьбы с лесными пожарами сейчас выделяются значительные суммы на приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники. Например, в этом году федеральная авиалесохрана впервые получила 6 вертолетов.

Кроме того, для восстановления лесов в рамках федерального проекта «Экология» закупаются семена различных лесных растений, которые потом высаживаются. Обязали высаживать деревья и бизнес, по необходимости вырубающий леса, например, для прокладки линии электропередач или для разработки месторождения. Добросовестные компании обязаны посадить столько деревьев, сколько пришлось уничтожить. Простые граждане тоже подключаются к мероприятиям такого рода.

Исполнительный директор АНО «Экология культуры», генеральный директор АНО «Сад памяти» Ольга Степченко рассказала, что скоро по традиции стартует осенняя популярная акция «Сохраним лес», которая посвящена восстановлению леса после пожаров, вырубок и ущерба от других факторов. Цель 2022 года - 70 млн деревьев. Таких грандиозных показателей мы достигаем исключительно благодаря тому, что нам помогают сотни тысяч людей. Люди сами нам пишут на электронную почту, в социальные сети, лично мне, спрашивают, где можно что-то посадить. И мы помогаем с определением места высадки, с организацией, с посадочным материалом, с обучением, потому что как следует высадить дерево достаточно сложно. Нужны и определенная техника, и знания. А затем мы со многими активистами мониторим, что дальше происходит с этими саженцами. Ведь важно не просто высадить лес, но и сохранить его. Чтобы любой человек мог сказать: «Здесь мой лес».

Особого уважения заслуживают, как с гордостью призналась Ольга Степченко, волонтеры, которые в климатически сложных условиях Арктики на посадку деревьев выходят целыми семьями. Здесь должен быть использован специальный вид деревьев с закрытой корневой системой. Такие саженцы не просто найти. Подобных энтузиастов в стране достаточно. Вот и на Дальнем Востоке целыми автобусами регулярно выезжают в самые отдаленные точки региона и, участвуя в экоакциях, высаживают лес.

- Чтобы присоединиться к акции «Сохраним лес», достаточно зайти на наш сайт сохранимлес.рф в любом удобном окне обратной связи, на почту, в социальных сетях, и нам написать, - пригласила всех Ольга Степченко. – Мы обязательно даем возможность всем участникам высадить свое дерево, в том числе и детям. Свои лесные проекты мы активно продвигаем среди школьников, возрождаем школьное лесничество, летом ездим по детским лагерям, проводим квизы. Ребята охотно откликаются, с радостью сажают деревья, озеленяют свои города. Это и есть эковоспитание.

Сразимся в БумБатле!

Когда-то мы все целыми семьями собирали и сдавали макулатуру для дальнейшей переработки. А сейчас организована аналогичная всероссийская акция, которая называется БумБатл. В этом году акция продлится с 15 сентября по 15 ноября, подробности на сайте бумбатл.рф.

Руководитель департамента внутренних коммуникаций АО «Почта России» Анастасия Сальникова пояснила, что «Почта России» не только участвовала в прошлом году в БумБатле, но и заняла первое место среди корпоративных участников. Сотрудниками компании и волонтерами «Молодежного совета» было собрано 46 тонн макулатуры.

- На акцию отозвались более 17 тысяч сотрудников компании, и за один месяц нам удалось спасти от вырубки более 700 деревьев, - с гордостью говорит Анастасия Сальникова. – Мы обязательно и в дальнейшем поддержим эту инициативу и сделаем ее более масштабной. Уверена, что нам это удастся, поскольку «Почта России» - это 311 тысяч сотрудников, небольшая страна.

За два года более 1,2 млн человек собрали свыше 3,1 тыс. тонн макулатуры, им удалось сберечь более 62 тыс. деревьев.