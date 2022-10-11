Новый год без виски и рома: у торговых сетей заканчивается импортный алкоголь

Представители розничных сетей пугают: новогодний стол нынче будет без импортного алкоголя. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кто про что, а представители розничных сетей уже пугают: новогодний стол нынче будет не тот. Праздник придется встречать без импортного алкоголя. Его запасы катастрофически сократились, а к декабрю некоторые напитки могут оказаться в дефиците.

Как следует из данных, которые приводит Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), за летние месяцы запасы европейского шампанского на полках сократились на 95% (импорт встал полностью), виски и французского коньяка — вполовину (импорт виски упал на 70%, французского коньяка — на 60%). Такие напитки как виски Jack Daniel's, ром Bacardi, ликеры Baileys и Sheridan's скоро мы, возможно, и не увидим.

АКОРТ настаивает, что такого рода напитки необходимо включить в список для параллельного импорта — иначе любители строго определенных брендов все равно будут получать этот алкоголь «кривыми» путями. Типа через Казахстан. А отечественная торговля и рестораторы — нести убытки. Минпромторг даже подготовил изменения в список товаров для параллельного импорта, но резко против выступили компании-дистрибьюторы: мол, таким жестом можно спугнуть те компании-производителей, которые поставлять свой алкоголь в Россию по-прежнему хотят и уже почти разобрались с логистическими сложностями (например, Bacardi).

В Росалкогольрегулировании в свою очередь заявляют, что уж без крепкого алкоголя каких угодно видов россияне на Новый год точно не останутся. Резко выросло производство всего отечественного. Рома, виски и джина, кальвадоса и виноградной водки за девять первых месяцев года — почти на 65% (см. «Цифры»). Даже известный производитель российского шампанского «Абрау-Дюрсо» с весны еще и джин выпускает.

Оппоненты, впрочем, утверждают, что отечественные виски с джином — это продукция среднего и нижнего ценового сегмента. Что хорошо, но элитные зарубежные напитки не заменит.

- Действительно, запасы такой продукции у сетей уже должны заканчиваться. Но дорогой алкоголь, о котором идет речь, – это около 10% потребителей России максимум. Бунтуют и вопят уже с месяц сети, бунтуют рестораны. Но не потребитель. Никто в очереди с сумками -тележками за Jack Daniel's не выстраивается, - прокомментировал KP.RU ситуацию руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Тут есть другой момент. Это передел розничного рынка в сфере премиальной продукции. Сети хотят перехватить этот импорт в свои руки. До сих пор премиальный крепкий алкоголь, в отличии, например, от вина попадал в сети только через импортеров и владельцев торговых марок. Параллельный импорт дает возможность сетям изменить эту ситуацию. А потребители премиального алкоголя — в основном люди такого рода, что они по-любому Jack Daniel's себе на Новый год достанут.