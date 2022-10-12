Российские войска продолжают удары по объектам инфраструктуры Украины Фото: Антон Вергун/ТАСС

Министерство обороны России сообщило, что российские войска продолжают удары по объектам инфраструктуры Украины. Во вторник, 11 октября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога, а местные СМИ сообщают о взрывах в шести областях страны.

Так, в Винницкой области под обстрел попали энергетические объекты, в частности Ладыжинская теплоэлектростанция. Администрация Ладыжина сообщает о повреждении на ТЭС оборудования и эвакуации почти всего персонала, за исключением критически необходимых сотрудников.

О взрывах и проблемах с электроэнергией сообщают также власти Львова и Львовской области. Тем временем о работе системы противоракетной обороны сообщили глава Алексей Кулеба и глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

Взрывы прогремели также в Одесской, Ровенской области и Днепропетровской областях. В некоторых городах работает система ПВО, мэр Кривого Рога Александр Вилкул призвал жителей города спрятаться в укрытиях.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил о массированных атаках по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Российский лидер отметил, что в случае, если продолжатся агрессивные действия в адрес РФ, последует ответ, соразмерный по своим масштабам уровню угрозы.