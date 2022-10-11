Дмитрий Песков: Главное, чтобы не кому-то было хуже, нам - было лучше

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Во вторник, 11 октября, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить следующую тему…

Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Маллен (вот только что прошла такая информация) призвал администрацию президента США Джо Байдена «сделать все, что в наших силах», чтобы «усадить Россию за стол переговоров». (Об этом Маллен сказал изданию Huffington Post.) «Я думаю, что нам нужно немного отступить и сделать все, что в наших силах, чтобы попытаться решить эту проблему»,- заявил Маллен.

-… Дмитрий Сергеевич! Как бы вы прокомментировали эту реакцию и, вообще, в целом реакцию Запада? - спросил я у Пескова. - Не кажется ли вам, что она такая в целом где-то паническая, и они, в основном, предлагают отступить?

- Не совсем понял, кто предлагает отступить, куда отступать, кому отступать? - попросил уточнить пресс-секретарь. - Не совсем понял, честно говоря.

- Я еще раз повторяю - тот же Милли сказал, что «нам нужно отступить», - прояснил я, - то есть, западу надо не нажимать на Россию, а «сделать все, что в наших силах, чтобы попытаться решить эту проблему», то есть усадить Россию и Украину за стол переговоров.

- Ну, смотрите, - сказал официальный представитель Кремля. - Мы не знаем, насколько сейчас в действующей администрации действующие военные, военачальники США прислушиваются к мнению своих бывших коллег. Нам это неизвестно.

Пока мы слышим официальные заявления действующей администрации, действующих военных - о намерении дальше продолжать поставки вооружений и дальше, фактически, затягивать этот конфликт, делая его максимально больным для украинской стороны.

Пока де-факто мы видим именно это намерение.

- Ну, а в целом реакцию западных СМИ - на события сегодняшние, и особенно вчерашние, - вы же изучаете?Ну, в Кремле, я имею в виду, изучают? Как она - вам?

- Она не отличается от всех господствующих тенденций, а особенно - в англосаксонских СМИ.

- Понятно. То есть, они отступать не собираются… А вам не показалось, что они паникуют уже?

- Нет, не показалось. Они дальше намерены во всем обвинять Россию, намерены никоим образом не замечать преступления киевского режима… (Продолжают) абстрагироваться от того, что делает киевский режим, полностью игнорировать то, что делает киевский режим с людьми, которые живут на тех территориях, которые уже стали частью Российской Федерации.

И все эти преступления они предпочитают не замечать.

- Как долго это может продолжаться? - попросил я пресс-секретаря ответить ещё на один вопрос.

- Это надо у них спрашивать, - сказал Песков.

- Ну, им же хуже, если будут и дальше так себя вести.

- Послушайте, нам, главное, чтобы не кому-то было хуже, нам главное, чтобы нам было лучше.

Поэтому, мы должны достигать поставленных целей результативно и эффективно, что, собственно, и происходит.

- Согласен. Спасибо огромное.

- Пожалуйста.