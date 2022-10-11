Иммунолог рассказал, почему мРНК-вакцины против COVID-19 опасны для молодых мужчин

Риск смерти от проблем с сердцем в течение 28 дней после второго укола увеличивается на 84% Фото: Олег ЗОЛОТО

В американском штате Флорида главный хирург доктор Джозеф Ладапо не рекомендует молодым мужчинам в возрасте от 18 до 39 лет прививаться мРНК-ванцинами при профилактике COVID-19, потому что для них риск смерти от проблем с сердцем в течение 28 дней после второго укола увеличивается на 84%. Откуда такие угрожающие цифры, смотрим с иммунологом, кандидатом медицинских наук, генеральным директором контрактно-исследовательской компании Николаем Крючковым.

Во-первых, это не единственное исследование мРНК-вакцин на предмет опасности для сердечно-сосудистой системы, напоминает наш эксперт. Сейчас подтвердили: мРНК-вакцины, направленные на профилактику COVID-19, действительно могут нести риск смерти от тяжелых сердечно-сосудистых событий и аритмии. В основном это миокардиты (воспаление сердечной мышцы) у молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет, и перикардиты (воспаление оболочки сердца) у мужчин старше 50-ти лет.

- Здесь определяется относительный риск, а это значит, что мы сравниваем риск в группе вакцинированных мужчин с невакцинированными мужчинами этого же возраста. Речь идет о молодых людях от 18 до 39 лет, у которых в принципе крайне низкий риск сердечно-сосудистых катастроф. Получается, что конкретно для мужчин этого возраста почти в два раза увеличивается риск смерти от неблагоприятных сердечно-сосудистых событий после вакцинации мРНК-вакцинами. Это так называемая «точечная оценка истинного значения», математическая модель, а значит, она не отражает в полной мере реальную картину. То есть, эффект точно есть, но будет ли в реальности это 40% вероятности или 120%, мы не знаем, берем некое среднее число – 84% риск для 28 дней, - говорит Николай Крючков.

Если посмотреть на самом деле, сколько мужчин в возрасте до 40 лет умерло от различных проблем с сердцем в короткие сроки после вакцинации мРНК-препаратами, - то это будет совсем мизерное число. Однако зачем рисковать, если есть выбор?

- Похожая история происходила с применением у молодых женщин аденовирусных векторных вакцин против ковида. Тогда был показан риск тромбоза и был введен в отдельных странах достаточно жесткий запрет на подобную вакцинацию, - говорит Николай Крючков. - Я бы действительно не рекомендовал молодым мужчинам до 35 – 40 лет прививаться мРНК-вакцинами. Точно так же, как молодым женщинам до 30 – 35 лет лучше вакцинироваться инактивированными вакцинами или той же мРНК-вакциной. Тут на самом деле важно понимать, что на фоне применения оральных контрацептивов у женщин молодого возраста повышается риск серьезных тромбозов при применении аденовирусных векторных вакцин.