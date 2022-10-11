На Российской энергетической неделе выступит Владимир Путин

Президент России Владимир Путин.
12 октября Владимир Путин выступит на пленарном заседании пятого международного форума «Российская энергетическая неделя». Основная тема – «Глобальная энергетика в многополярном мире».
В форуме примут участие руководители и представители крупнейших энергетических компаний и организаций, ведущие эксперты в сфере энергетики. В рамках официальной программы запланированы панельные сессии, круглые столы и деловые мероприятия с ключевыми игроками отрасли.
Подробнее о деловой программе на официальном сайте Форума.