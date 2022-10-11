Анна Шатилова: «Как хорошо быть в свободном полёте!»

Анна Шатилова побывала в эфире «Посиделок на Дорожном радио».

Без жёсткого графика и начальства ей намного приятнее вести мероприятия. Об этом народная артистка РСФСР рассказала ведущему Никите Леонову в эфире «Посиделок на Дорожном радио».

«Я на телевидении с 1962 года, и сколько всего изменилось с тех пор. Если раньше нужно было обязательно ходить на работу к определённому времени и встречаться с коллективом, то с позиции современности, как хорошо быть в свободном полёте! Замечательно, когда меня приглашают провести концерты или зовут на гостевые эфиры. Вот сегодня я с таким удовольствием собиралась к вам, на “Дорожное радио”», — поделилась со слушателями Анна Николаевна. Учившаяся по стандартам классической советской школы Шатилова признаётся, что сейчас быть ведущей гораздо легче, чем раньше: «Теперь можно прочитать новости по суфлёру и не учить тексты. В эпоху Политбюро было очень-очень строго. Нам нельзя было ошибаться. Я вела более 50 лет демонстрации на Красной площади по случаю празднования 1 и 9 мая, 7 ноября. И это всегда огромная ответственность и прямые эфиры, которые транслировали страны социалистического лагеря».

Шатилова была и остаётся востребованной ведущей. Так, именно она поздравляла столицу и десятки тысяч зрителей грандиозного концерта «С днём рождения, Москва!», который к 875-летию города организовало на Поклонное горе «Дорожное радио» совместно с Департаментом культуры столицы.