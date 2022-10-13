СМС и звонок, изменившие жизнь. Голосование за самую невероятную историю о мобильной связи продлится до 16 октября

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Стартовал второй этап конкурса «Твоя история с билайном», посвященный 30-летию компании. На сайте проекта уже выложены 150 увлекательных рассказов, которые произошли в жизни абонентов. Истории настолько трогательные и интересные, а порой невероятные, что трогают до глубины души. Определить, кто из конкурсантов пройдет в следующий тур, решили с помощью онлайн-голосования, которое продлится до 16 октября. Отдать свой голос за тот или иной рассказ может каждый пользователь.

Напомним, конкурс стартовал 15 сентября. В рамках первого этапа все желающие могли зарегистрироваться и рассказать свою судьбоносную историю, связанную со звонком или СМС, которые привели к неожиданным, а может быть, и кардинальным переменам в жизни.

По данным оператора, заявки на участие прислали больше 5 тысяч человек. Истории пользователи присылали буквально из каждого уголка России.

Рассказы настолько интересные, что оператор поделился некоторыми из них. Оказалось, что сотни абонентов нашли любовь благодаря сотовой связи. Кто-то добился расположения своей половинки настойчивыми СМС. Другие встретили своего человека, набрав по ошибке неверный номер. Как минимум 43 ребенка были рождены в этих счастливых браках, а один из малышей появился на свет прямо в поезде дальнего следования. Начинающих акушеров тогда консультировали посредством видеосвязи.

На этом увлекательные истории не заканчиваются.

- Благодаря мобильной связи еще четыре человека благополучно спаслись из застрявшего лифта, трое отбились от диких животных, семеро выбрались из снежного плена, пятнадцать грибников нашли дорогу домой, а десятки котиков обрели новый дом. И тысячи наших клиентов признались в любви и благодарности билайну. Ну а мы не устанем повторять, что эти чувства у нас взаимны, - подчеркнули в компании.

По итогам народного голосования будут определены истории, которые попадут в полуфинал.

В суперфинале конкурса, который пройдет 8 декабря в Москве, примут участие пять человек. Все они получат 30 лет связи без абонентской платы. А их истории опытные артисты театра и кино превратят в красочные постановки. Главный приз - миллион рублей достанется автору самого захватывающего рассказа.