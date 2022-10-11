Бизнесмены, которые будут призваны по частичной мобилизации, получат право на кредитные каникулы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Учредители малого и среднего бизнеса, которые будут призваны по частичной мобилизации, получат право на кредитные каникулы. Такой законопроект уже разрабатывается правительством. Об этом сообщила замглавы министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина.

- Речь идет о тех юридических лицах, в которых единственный учредитель одновременно является генеральным директором, - пояснила Баталина.

Кредитные каникулы для предпринимателей на время частичной мобилизации, льготы и условия:

Кредитные каникулы - это время, в течение которого можно не уплачивать банку долг про кредиту и проценты. Ранее Владимир Путин подписал указ, по которому на кредитные каникулы могут рассчитывать попавшие под частичную мобилизацию, а также контрактники.

Юридические лица смогут получить кредитные каникулы на тех же условиях, что и физические лица и индивидуальные предприниматели. Каникулы будут оформляться на период мобилизации плюс 30 дней.

Послабления на время мобилизации для предпринимателей

1. Если компания не сможет своевременно исполнить госконтракт, его условия можно будет изменить без неустойки по соглашению сторон. При этом предпринимателя не станут включать в реестр недобросовестных поставщиков. Это коснется всех госконтрактов, которые будут заключены до конца 2023 года.

2. Послабления коснутся и полученных от государства грантов. Если предприниматель получил грант, а потом был призван на службу, то он сможет либо приостановить действие гранта без штрафов и взысканий, либо вернуть всю сумму гранта.

3. Призванные на военную службу по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса.

4. Для мобилизованных предпринимателей продлят сроки уплаты налогов и страховых взносов. Сроки обязательной подачи деклараций по налогам и страховым взносам будут перенесены.

5. Если по лицензии в организации требует наличие сотрудников с определенной квалификацией, а они мобилизованы, то такая организация не будет считаться нарушителем. Имеющиеся разрешения продлят в упрощенном порядке. Часть таких разрешений будет продлеваться автоматически

Льготные условия исчисления стажа сохранятся при мобилизации

Граждане, которые сейчас получают так называемый северный стаж или стаж, который дает право на досрочное оформление пенсии, сохранят эти льготы на время мобилизации, пояснила Ольга Баталина. Такие изменения в трудовое законодательство сейчас разрабатываются кабмином. Баталина также напомнила, что ранее правительство приняло решение засчитывать период службы в Вооруженных силах как в пенсионный, так и в трудовой стаж.