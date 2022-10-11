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Политика11 октября 2022 14:44

Минобороны показало «Танковый биатлон» у позиций ВСУ

Командир подразделения управлял уничтожением гранатометчиков украинских националистов с беспилотника
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Танкисты при взаимодействии с одним из мотострелковых подразделений смогли подавить огневые точки противника

Танкисты при взаимодействии с одним из мотострелковых подразделений смогли подавить огневые точки противника

Фото: Кадр видео

На кадрах Минобороны России танкисты при взаимодействии с одним из мотострелковых подразделений смогли подавить огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств поражения.

«Наведение на цели, корректировка огня и контроль поражения осуществляется с беспилотного летательного аппарата, действующего у линии соприкосновения», - сообщают в военно ведомстве.

Выявленные с беспилотника огневые точки противника уничтожались огнем танковых орудий.

На кадрах можно увидеть, что огонь по противнику танки ведут во время движения. Это повышает выживаемость техники на поле боя.

Танкисты проявляют в ходе специальной операции на Украине свой твердый характер. В смертельной игре с противником они демонстрируют свой опыт, что получили за последние годы в «Армейских международных играх» и «Танковом биатлоне».

«Исправная стрельба в мишень - великой важности: умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патронам», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. Но предупреждал солдат, что теряли осторожность на поле боя: «Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться».

К словам генералиссимуса стоит прислушиваться. Он не проиграл ни одного сражения.

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