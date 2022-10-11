«Витязи» десантировались с 3000 метров в полной выкладке

В течение целого месяца военнослужащие Центра специального назначения «Витязь» и сотрудники СОБР «Рысь» Росгвардии совершенствовали навыки по парашютной подготовке и беспарашютному десантированию в Серпуховском районе Московской области.

«Росгвардейцы боевыми группами десантировались на неподготовленные площадки с высоты 3000 метров с вертолета Ми-8. Спецназовцы выполняли прыжки с оружием и контейнерами весом до 50 килограммов, в которых находилось специальное снаряжение, продовольствие и боеприпасы.

Боевые пловцы центра специального назначения «Витязь» Росгвардии провели тренировки по беспарашютному десантированию из вертолета в водоем. Ныряли в воду с Ми-8, зависшего на высоте 3 метра, а потом поднимались на его борт по внешней подвеске вертолета. Отработали спуски с вертолета с альпинистким снаряжением и по канату», - прокомментировали кадры в Росгвардии.

Также росгвардейцы десантировались из самолета авиации ведомства Ан-26 в сложных метероологических условиях.

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За три дня бойцы Росгвардии во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями российской армии подавила 36 операторов украинских беспилотников. Кроме того спецназ выполнил разведывательно-поисковые адресные мероприятия в районе проведения специальной военной операции.

В ходе них из 4 схронов изъяты 4 ракеты ПТУР «Фагот», 2 РПГ иностранного производства, 2 гранатомета РПГ-30, 4 гранатомета РШГ, гранатомёты РМГ, РПГ-18, два РПГ-22 и 265 выстрелов к ним, 7 огнеметов РПО «Шмель», шестьдесят 60 мм мин иностранного производства, более трёхсот 122 мм реактивных снарядов РСЗО «Град», свыше 4 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.