Генерал армии Сергей Суровикин, командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции. Фото: Министерство обороны РФ

В эфире «Радио «Комсомольская правда» ведущий Сергей Мардан обсудил с военкором Александром Коцем последние события на фронтах Донбасса и назначение командующего специальной военной операцией Сергея Суровикина.

- Как последние события восприняли наши на фронте, чего ждут от генерала Суровикина?

- Я работал на полигоне, где готовят наших мобилизованных офицеров Центрального военного округа. Он на территории Луганской народной республики, в зоне спецоперации, никакой мобильной связи там нет. И когда мы туда приехали, мы уже понимали масштаб массированных ударов, нанесенных по Украине. И принесли эту добрую весть тем, кто обучает личный состав в полях премудростям войны с Украиной.

- Реакция?

- Там собрались боевые офицеры, которых с передка выдернули, чтобы передавать свой опыт «новобранцам». Осторожный оптимизм они испытывали по поводу ударов. Но выражалось такое мнение, что такие действия должны быть не «акциями возмездия», а систематическим подходом в выбивании критической инфраструктуры противника. От электроснабжения зависит железная дорога, водоснабжение, вся военная логистика, которая подвозит боеприпасы и живую силу на линию боевого соприкосновения.

- Не спрашивали – почему били только вглубь Украины?

- Да, говорили, почему не изменилась ситуация у нас на фронте? Ну, вот потому, что надо выбивать именно инфраструктурные объекты Украины. Надо бить по очистным сооружениям, например, так, чтобы нечистоты текли по улицам русского города Харькова. Чтобы люди оттуда бежали в сторону западной границы, выбивая колоннами беженцев те транспорты, которым идет снабжение украинских войск из-за границы.

- В Киеве не все помнят мартовскую панику, бегство, очереди на заправках?

- Многие — но не все - помнят, как все начиналось в феврале-марте…Часть вернулись, конечно. Начали беспечную жизнь. Фотографировались возле марок с горящим Крымским мостом. Ну, вот дофотографировались. Хотя это не должно быть принципом бумеранга. Как говорят боевые офицеры, это должна быть методичная работа - какую ведет Украина по отношению к инфраструктурным объектам на нашей стороне. Украинцы систематически сложняют жизнь нашим военным через уничтожение критической инфраструктуры. Не задумываясь о том, как это скажется на мирных жителях.

- Что говорят военные о назначении Суровикина командующим СВО?

- Испытывают осторожный оптимизм. Но все же понимают, что Суровикин резко ничего не изменит. Такая должность, как командующий СВО - она напрашивалась с самого начала. И должность начштаба СВО, начальника артиллерии, авиации, разведки. И прокуратуры СВО, которая будет реагировать на все недостатки и на неправдоподобные доклады, которые поступают снизу вверх, когда у тебя в батальоне 30 человек, а ты пишешь, что 300, а задачу тебе нарезают на 300, и ты ее выполнить не можешь. Поэтому и прокуратура должна быть. Ну, потому что у нас получалось, что каждое направление отвечает само за себя, и какого-то общего замысла нет вообще.

- А теперь?

- Теперь все эти планы тактики и стратегии будут аккумулироваться на единый орган, на единую ставку. Исходя из общего понимания всей картины, а не по направлениям, как действуют отдельные армии, друг от друга, и им важно выполнить только свою задачу, показать результат. Нет, теперь и выделение резервов, и выделение боекомплекта, и выделение мобилизованных на тот или иной участок фронта будет решаться в единой ставке в зависимости от тактической или стратегической необходимости.

- Например?

- Сейчас в этой ставке решают, куда бросить практически подготовленные две бригады в Луганске, мобилизованных? Ближе к Сватово? Но такое ощущение, что оттуда большие силы украинцы отвели. Там удалось отбить Торское, ранее Диброво, Терны. То есть, они перегруппировываются. И куда этот кулак ударит теперь? И в ставке сейчас будут смотреть, куда перебрасывать резервы так, чтобы не оголить другой фронт.

- Военную победу добудут штурмовая пехота, танкисты, артиллеристы - не ракетчики?

- Так и будет. На полигонах сейчас обучают личный состав, прибывший с большой земли. Здесь Центральный военный округ готовит людей именно под себя. Они знают свои нужды, где какие задачи придется этим бригадам выполнять. Поэтому здесь никто не халтурит, все отрабатывают по полной. Там, где люди понимают, что их ждет, они готовят людей для серьезных как штурмовых, так и оборонительных действий. Я специально интересовался у начальника полигона, боевого офицера - к чему готовят? Их к тому и готовят. Не думаю, что ситуация кардинально в нашу сторону начнет меняться раньше начала зимы, поэтому горькие пилюли еще могут быть.