Детям мобилизованных в Ленинградской области будет выплачиваться губернаторская стипендия

Губернатор Александр Дрозденко утвердил большой пакет мер поддержки для военнослужащих и их семей. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Ленинградской области вводят еще одну меру поддержки для семей призванных в зону СВО жителей региона. Детям мобилизованных, получающим сейчас высшее и среднее профессиональное образование, будут выплачивать губернаторскую стипендию. Об этом 11 октября объявил глава региона Александр Дрозденко.

«Александр Дрозденко анонсировал ещё одну меру поддержки семьям мобилизованных. Детям мобилизованных, учащимся в техникумах, колледжах и вузах, будет выплачиваться губернаторская стипендия», - сообщили в Telegram-канале администрации Ленинградской области.

Ранее Александр Дрозденко уже утвердил большой пакет льгот для военнослужащих и их семей. Ленинградцы, призывающиеся в рамках частичной мобилизации, получают из областного бюджета единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Добровольцам, решившим отправиться в зону боевых действий, не дожидаясь повестки, единовременно выплачивают 300 тысяч рублей. Семьям мобилизованных компенсируют 50% расходов на оплату ЖКХ, а их дети вне очереди получат места в детских садах, лицеях, колледжах и техникумах. Кроме того, родные призывников получат льготы на посещение детсада (им компенсируют 75% стоимости), бесплатное питание для школьников 5-11 классов и льготный проезд на общественном транспорте.

Из Тосно в воинские части региона и в зону СВО выехали три автомобиля УАЗ, нагруженные гуманитарным грузом для бойцов. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Людям старшего возраста в первоочередном порядке предоставят места домах-интернатах и центрах социального обслуживания для нуждающихся в уходе. Родственники призывников могут рассчитывать на бесплатный курс оздоровительного отдыха в геронтологическом центре для пожилых людей, а также на бесплатный прокат технических средств реабилитации (например, ходунков или инвалидной коляски). При необходимости для людей старшего возраста может быть организовано круглосуточное сопровождение через технологию «Тревожная кнопка».

- Важно, чтобы те наши ребята, которые будут выполнять воинский долг, находиться на территории Донбасса, на территории проведения СВО, понимали, что их задача - защита Родины, а наша задача - окружить их семьи заботой и прямой поддержкой для того, чтобы они знали, что в тылу все спокойно, - подчеркнул Александр Дрозденко.

Правительство Ленинградской области держит на контроле условия, в которых мобилизованные проходят боевую подготовку. На прошлой неделе в военную часть в Луге доставили тёплые жилые модули и бойлеры для душевой. Сегодня в воинские части региона и в зону СВО отправился новый гуманитарный груз. Из Тосно выехали три автомобиля УАЗ, нагруженные всем необходимым. Вещи для бойцов предоставили предприятия Ленинградской области через фонд «Ленинградский рубеж». Они собрали и передали генераторы, бензопилы, электростанции, лопаты, спальники, одежду и термобелье, бритвы, зажигалки, предметы личной гигиены, белье, медикаменты и утеплённые резиновые сапоги.

«Закупаем необходимое по списку от военных из рук в руки, от себя добавляем все, что сделает быт ребят чуть легче. Наши бойцы обеспечены необходимой амуницией и оружием, но ленинградцы хотят сделать более комфортным быт своих защитников - поэтому собирают вещи и предметы, которые в стандартный комплект не входят, - рассказал Александр Дрозденко. - Параллельно регион взял шефство над семьями воинов: главам администраций дано поручение взять на контроль нужды каждой такой семьи, моим распоряжением введен целый комплекс льгот и мер поддержки. Ну а там, где нужна простая человеческая поддержка - включатся волонтеры».

Вместе с грузом к военнослужащим отправились весточки от родных и теплые слова ленинградцев. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Вместе с гуманитарным грузом к военнослужащим отправились весточки от родных и теплые слова ленинградцев.

- Маленькая деталь - кое-где в машинах находятся зелёные коробки. Это письма наших жителей, мам, жён, детей ребятам наших именных батальонов. И мой представитель Сергей Мачинский отвезёт их каждому, а потом соберёт у ребят обратные весточки домой, - рассказал Александр Дрозденко.

По словам губернатора, все три машины «УАЗ» останутся в зоне СВО и будут нести службу.

- «Уазики» с кузовом в зоне спецоперации дают дополнительные возможности для решения боевых задач, - отметил глава региона.

Всего, по словам губернатора, в военные части и в зону спецоперации из Ленинградской области отправят порядка 20 машин.