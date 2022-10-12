Анекдоты: Никогда не ссорьтесь с курьером доставки, он знает, кто вы и где живете

- Я записался в кружок славянских рифм.

- В смысле?!

- В коромысле.

* * *

Должна быть в женщине какая-то загадка.

Например: где у нее талия?

* * *

Не спрашивай свою девушку, кто тот парень, с которым она сейчас поздоровалась.

Хватит с нее и того, что придется объяснять ему, кто ты такой.

* * *

- Проспал 11 часов и не выспался!

- Какой ты ненасытный в постели...

* * *

- Что тебе надобно, старче? - спросила Золотая Рыбка.

- Хочу с пенсии накопить на «Мерседес», - сказал хитрый дед, чем практически обеспечил себе бессмертие.

* * *

Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей. Они клеили обои, пришлось им помогать.

* * *

Всего лишь восемь лет назад я приехал в Москву простым инженером, и вот я уже работаю курьером по доставке еды. А вы не завидуйте.

* * *

Люба работала в паспортном столе, поэтому брала кредиты не раздумывая.

* * *

Глупо тратить драгоценное время на самопознание, когда ночью можно постучать железякой по батарее отопления и узнать все про себя от соседей…

* * *

- А я записался на бокс после того, как меня избили на улице.

- То есть настолько тебе понравилось?..

* * *

Был у психиатра.

Он нарисовал овец и сказал, чтобы я присмотрел за ними, пока он не вернется.

Я нарисовал ограду и пошел домой.

* * *

- Повышение цен - старинная русская забава.

- Но при Сталине цены падали…

- Не до забав тогда было…

* * *

- Забудь все, чему тебя учили в институте! Здесь тебе это не пригодится.

- Я не учился в институте.

- Тогда вы нам не подходите: нам нужны специалисты только с высшим образованием.

* * *

Поймал карася, запихал в него золотую цепочку с кулоном. Принес домой… С тех пор на рыбалку не прошусь - на рыбалку меня жена сама выгоняет!

* * *

- Чувствую себя игрушечным пистолетом.

- Почему?

- Таких пистонов шеф вставил...

* * *

Альпинист-новичок собирался штурмовать вершину горы. Старый опытный проводник спросил его:

- А колоду карт вы взяли?

- Это зачем?

- Когда я был молод и еще плохо знал горы, я всегда брал с собой колоду карт. Если я сбивался с правильного пути, я тут же садился и начинал раскладывать пасьянс.

- И это помогало вам?!

- А как же! Раньше или позже за спиной у меня появлялся какой-нибудь идиот и начинал давать советы, куда какую карту класть.