Анекдоты: Никогда не ссорьтесь с курьером доставки, он знает, кто вы и где живете

- Я записался в кружок славянских рифм.
- В смысле?!
- В коромысле.
* * *
Должна быть в женщине какая-то загадка.
Например: где у нее талия?
* * *
Не спрашивай свою девушку, кто тот парень, с которым она сейчас поздоровалась.
Хватит с нее и того, что придется объяснять ему, кто ты такой.
* * *
- Проспал 11 часов и не выспался!
- Какой ты ненасытный в постели...
* * *
- Что тебе надобно, старче? - спросила Золотая Рыбка.
- Хочу с пенсии накопить на «Мерседес», - сказал хитрый дед, чем практически обеспечил себе бессмертие.
* * *
Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей. Они клеили обои, пришлось им помогать.
* * *
Всего лишь восемь лет назад я приехал в Москву простым инженером, и вот я уже работаю курьером по доставке еды. А вы не завидуйте.
* * *
Люба работала в паспортном столе, поэтому брала кредиты не раздумывая.
* * *
Глупо тратить драгоценное время на самопознание, когда ночью можно постучать железякой по батарее отопления и узнать все про себя от соседей…
* * *
- А я записался на бокс после того, как меня избили на улице.
- То есть настолько тебе понравилось?..
* * *
Был у психиатра.
Он нарисовал овец и сказал, чтобы я присмотрел за ними, пока он не вернется.
Я нарисовал ограду и пошел домой.
* * *
- Повышение цен - старинная русская забава.
- Но при Сталине цены падали…
- Не до забав тогда было…
* * *
- Забудь все, чему тебя учили в институте! Здесь тебе это не пригодится.
- Я не учился в институте.
- Тогда вы нам не подходите: нам нужны специалисты только с высшим образованием.
* * *
Поймал карася, запихал в него золотую цепочку с кулоном. Принес домой… С тех пор на рыбалку не прошусь - на рыбалку меня жена сама выгоняет!
* * *
- Чувствую себя игрушечным пистолетом.
- Почему?
- Таких пистонов шеф вставил...
* * *
Альпинист-новичок собирался штурмовать вершину горы. Старый опытный проводник спросил его:
- А колоду карт вы взяли?
- Это зачем?
- Когда я был молод и еще плохо знал горы, я всегда брал с собой колоду карт. Если я сбивался с правильного пути, я тут же садился и начинал раскладывать пасьянс.
- И это помогало вам?!
- А как же! Раньше или позже за спиной у меня появлялся какой-нибудь идиот и начинал давать советы, куда какую карту класть.