Митинг украинских беженцев в Варшаве, Польша. Фото: REUTERS

На Запорожской АЭС вылезают «кроты»

Ренат Карчаа, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом», заявил, что кража уникального архива Запорожской АЭС, готовившаяся украинской стороной, была предотвращена оперативными службами. По данным Карчаа, кражу готовили спецслужбы Украины, опираясь на «местные кадры». В частности, на одного из уже бывших руководителей станции. По словам Карчаа, ситуация на станции и в Энергодаре остается сложной, особенно с учетом приближения холодов. Угроза неподачи тепла в Энергодар существует, а это может повлиять на работу АЭС. Также Карчаа сообщил, что глава АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» Олег Романенко прибыл на станцию и начал выполнять свои обязанности. Атом останется мирным, а архив - нашим

Итальянский доброволец поражен позицией западных СМИ

Сражающегося на Донбассе добровольца из Италии удивляет упорное замалчивание в прессе Старого Света обстрелов Донецка со стороны ВСУ. Издание Giornale сообщает, что итальянский доброволец с позывным Спартак напомнил, например, об ударе по центру столицы ДНР в середине сентября. В Европе проигнорировали этот факт, несмотря на наличие жертв среди гражданского населения. Причем стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Зеленскому. Невзирая на гибель 13 невинных людей, в том числе двоих детей, в Европе об этом даже не заговорили. Спартак заявил изданию: «Вы в Европе пишете только то, что вам рассказывают украинцы. Я сражаюсь за то, чтобы положить этому конец. Я больше не хочу видеть смерти, которые игнорируют. И хочу, чтобы наступил мир». Больше итальянцев — хороших и разных!

Украинский футболист обижен негативом

Роман Зозуля, украинский футболист, рассказал «5 каналу», почему его карьера не сложилась так, как он хотел. По его мнению, профессиональные неудачи связаны с его гражданской позицией. Форвард отметил, что некоторые европейские клубы проявляли к нему интерес, но потом отказывались его приглашать из-за репутационных рисков. В 2017 году украинец перешел в испанский «Райо Вальекано». Но из-за конфликта с фанатами покинул клуб, не проведя ни одного матча. Болельщики уличили Зозулю в нацизме. Они обнаружили фото форварда рядом с портретом лидера украинских националистов Бандеры. Зозуля и в своих речах не скрывал симпатий ни к бандеровцам, ни к нынешним украинским ультраправым. С 1 июля 32-летний игрок, который провел 33 матча за национальную сборную, находится в статусе свободного агента. Хочется пожелать игроку со столь твердой гражданской позицией свободного полета над Парижем.

После точечных ударов России в ВСУ воцарилось уныние

По данным Андрея Марочко, офицера Народной милиции ЛНР, после ударов Вооруженных сил РФ в рядах украинской армии на фронте растет пессимизм. Марочко сообщил: «Наши разведчики фиксируют массовые упаднические настроения украинских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Прежде всего это связывают с этими ракетными ударами». К «воинам света» пришло осознание того, что у них больше нет надежного тыла. После прилетов 11 октября настроения в ВСУ вряд ли улучшились. Осень, в небе жгут корабли...

Грузовики из Крыма пошли в Ростов по новым территориям

Святослав Брусаков, глава администрации Керчи, сообщил, что колонна из большегрузных автомобилей, сформированная на территории Керчи на площадках отстоя транспорта, вышла по новому сухопутному маршруту через Мариуполь и уже достигла Ростовской области. Брусаков заявил: «Формируются колонны из большегрузов для проезда на материк через новые территории, через Мариуполь. Первая колонна отправилась, около 70 автомобилей». Колонна по ходу движения по Крыму увеличилась. Фуры шли с сопровождением ГИБДД по Крыму и с сопровождением военных далее. Применение такого подхода планируется и в дальнейшем. Сейчас на специально отведенных площадках на территории Керчи стоят 560 большегрузов и 350 малотоннажных грузовиков типа «Газель». А из 359 км альтернативного маршрута, по словам вице-премьера Хуснуллина на 180 км сейчас ведутся работы. Но по его данным « уже сегодня мы спокойно можем по этим дорогам ехать».

По белорусским наемникам в незалежной возбуждают дела в Минске

Главным следственным управлением Следственного комитета Белоруссии в отношении руководителей и уже установленных участников преступного формирования возбуждено уголовное дело по ст. 361-1 ("Создание экстремистского формирования либо участие в нем") Уголовного кодекса республики. По данным СК РБ группа граждан Белоруссии, находясь на территории Украины, Литвы и Польши, «вдохновившись идеями национализма и следуя шаблонам шовинистской идеологии вооруженных группировок соседней страны, скооперировались и создали экстремистское формирование «Полк имени Кастуся Калиновского» с отдельными структурными подразделениями». В СК убеждены, что в этом полку скопились «наиболее ярые представители «радикального мира», а также лица, скрывающихся от уголовного преследования за совершение различных преступлений». В Минске уверены: данные формирования созданы «с целью оказания вооруженного сопротивления при проведении специальной военной операции и для последующего вооруженного захвата власти в Республике Беларусь». В общем, тем наемникам, что выживут на Украине, в Белорусии точно лучше не возвращаться.

Спикер Госдумы назвал признаки терроризма, под которые подпадает киевский режим

Вячеслав Володин спикер Госдумы, заявил, что страны, которые поддерживают Владимира Зеленского, спонсируют терроризм, а сам киевский режим стал террористическим. Глава нижней палаты напомнил: «Есть правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются». Володин полагает, что шестой президент незалежной, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами. Спикер добавил: «Действия Зеленского привели к страданиям украинского народа, который находится в заложниках его нацистской политики». Да, а еще оговорят, что страдания очищают.

Киев истерично требует от Вашингтона новых ракет

Журнал Foreign Policy сообщил, что Киев потребовал от Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров после российских ударов по украинской инфраструктуре. В Вашингтон пришло письмо главы Верховной рады Руслана Стефанчука, адресованное американскому конгрессу. В письме говорится, что Украина хочет, чтобы «администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль». Заодно звучит требование поставок истребителей F-15 и F16, для создания «беспилотной зоны» , а также систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. В общем, все что есть — мечи на стол!

Казахстан эвакуирует посольство из Киева

Айбек Смадияров, официальный представитель МИД Казахстана, заявил, что Астана рассматривает возможность полной эвакуации сотрудников своего посольства на Украине «в ближайшие дни». В какой город планируется эвакуировать дипломатический персонал, неизвестно. Смадияров сообщил: «Посольство сейчас работает. Вопрос стоит не о закрытии посольства, а об эвакуации сотрудников... Эвакуация, скорее всего, будет полная». Накануне Казахстан призвал своих граждан покинуть Украину. Есть сведения и об эвакуации посольства Узбекистана в Киеве. Прощай, звезда Востока, на Днепре больше плова не сваришь.

В альянсе начинают паниковать

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление: «Для всех нас важно, чтобы Украина победила. Если Путин одержит верх, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас, потому что сделает мир опаснее, а нас уязвимее перед российской агрессией». Нет, господин Столтенберг — никаких «если». 8 лет вы помогали Киеву, но в семье повешенного по веревке не плачут, теперь пора себе помочь.