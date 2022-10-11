Шойгу говорил с турецким коллегой о зерне и мире

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

Сегодня прошли телефонные переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

«В ходе переговоров обсуждались состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы региональной безопасности, а также ситуация на Украине и в Сирии. Руководители военных ведомств рассмотрели ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с реализацией договоренностей по осуществлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений», - сообщили подробности в Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что турецкой стороной в разговоре «была подтверждена готовность к оказанию всестороннего содействия в урегулировании ситуации на Украине дипломатическим путем».

Также стороны говорили о важности взаимодействия по предотвращению террористической угрозы на территории Сирии, а также готовность к соблюдению всех достигнутых по данному вопросу договоренностей.

Напомним, продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании», принятого 22 октября 2019 года. В провинциях Сирии проводится совместное патрулирование.

Также боевики вооруженных формирований, действующих на подконтрольной Турции территории САР, пытаются вести нелегальные раскопки архитектурно-исторических ценностей и артефактов в районе города Африн.

Работы преступники ведут с использованием тяжелой строительной техники и взрывчатых веществ, что наносит серьезный ущерб объектам культурного наследия Сирии.

Найденные ценности переправляются боевиками в Турцию для последующей продажи на «черном» рынке.