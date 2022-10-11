Правда, что Илон Маск позвонил Путину?

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Знаменитый бизнесмен и миллиардер Илон Маск вероятно общался с Владимиром Путиным перед публикацией своих нашумевших постов в Твиттере (мессенджер запрещен в России). О предполагаемом разговоре написало американское издание Vice со ссылкой на политолога Яна Бремера. Эксперт заявил, что создатель Теслы сам ему пересказал детали беседы с российским лидером.

Бремер заявил, будто президент «готов к переговорам». Но только, если Крым и четыре новые региона будут признаны российскими, а Киев гарантирует свой внеблоковый статус.

Маск передал слова Путина о том, что эти цели будут достигнуты в любом случае.

Миллиардер 3 октября опубликовал в соцсетях скандальный пост. Он предложил свой вариант мира на Украине:

— Повторить на подконтрольных РФ территориях выборы под наблюдением ООН. Россия уходит, если на это будет воля народа.

— Крым официально является частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева).

— Гарантируется водоснабжение Крыма.

— Украина остается нейтральной.

Как мы видим, Маск практически согласился с требованиями нашего президента. Единственно, вместо безоговорочного признания ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей российскими, бизнесмен предложил переголосование под наблюдением ООН.

В Кремле возможный разговор президента и американского предпринимателя пока не прокомментировали.