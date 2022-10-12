Взрыв силой в 10 миллиардов хиросим и волны высотой 4,5 километра: Ученые описали ужасы катаклизма, погубившего динозавров

Последствия удара, который нанес Земле 15-километровый астероид 66 миллионов лет назад, сохранились до сих пор.

Примерно 66 миллионов лет назад, весной, Земля столкнулась с 15-километровым астероидом, который не пролез бы в третье транспортное кольцо Москвы. Он врезалася в районе нынешнего Мексиканского залива, пробив планету на глубину 30 километров. Астероид образовал кратер Чиксулуб (Chicxulub), который в 6 раз шире МКАД.

Считается, что после небывало мощного удара из космоса вымерли динозавры. Вместе с ними сгинула и другая земная живность – примерно 75 процентов имевшейся. Многие животные погибли мгновенно. Ученые выяснили всё это, исследуя сам кратер и местность, не слишком от него удаленную. Ныне они копнули, что называется, не глубже, но дальше. И выяснили совсем уж шокирующие подробности.

О мощности взрыва рассказали специалисты Университета Монклер (Montclair State University), выступив недавно с докладом на съезде Американского геологического общества (Geological Society of America). По их данным, на которые ссылается портал EurekAlert, удар астероида высвободил энергию, эквивалентную мощности 10 миллиардам атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Он же растревожил внутренности планеты, если так можно выразиться. В результате чего последовали удары уже снизу. Мощнейшие землетрясения – мега-землетрясения - месяцами продолжались по всей Земле. Об этом свидетельствовали геологические отложения, собранные вдали от Мексиканского залива.

Гигантские волны оставили следы, как минимум, на половине земного шара.

В то, что произошло в морях и океанах, вообще верится с трудом. Математическое моделирование – самое точное, которое провели исследователи из Мичиганского университета (University of Michigan), с учетом, как они подчеркивают, всех имеющихся на сегодняшнее время данных, продемонстрировало: астероид, врезавшийся в Землю 66 миллионов лет назад, поднял волну высотой – невозможно даже представить – 4,5 километра. Правда, держалась такая гора воды недолго – примерно 10 минут. Далее последовала другая волна высотой в 1,5 километра, что тоже чудовищно. Вот она уже прокатилась чуть ли не по всей планете со скоростью 720 километров в час. Следы этого цунами ученые нашли в мировом океане – катаклизм разрушил донные отложения. Их буквально смыло. А это, как выразился Брайн Арбик (Brian Arbic), один из руководителей исследовательской группы, «создало пробел в геологической летописи планеты».

Свои доводы ученые изложили в журнале AGU Advances, на который ссылается Daily Mail.