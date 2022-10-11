Путин позвонил главкому наших войск Суровикину на Украине

Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин по телефону поздравил командующего объединенной группировки войск Сергея Суровикина с днем рождения. Это подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков:

- Да, президент позвонил и поздравил Сергея Суровикина с днем рождения, - рассказал он.

Владимир Владимирович назначил генерала армии Суровикина главкомом наших войск на Украине 8 октября. Сегодня же полководцу исполнилось 56 лет.

В военных кругах ходит молва, что до этого Путин звонил военному 7 октября, в свой юбилей, чтобы «благословить» на должность.

Суровикин родился в Новосибирске. Он окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генштаба.

Генерал службу в армии начал простым командиром взвода. Но он последовательно поднимался по всем ступеням военной карьерной лестницы –командовал ротой, батальоном, полком, дивизией (не обычной, а 42-й гвардейской, которой больше всех доставалось в Чечне).

После Суровикин возглавил 20-ю общевойсковую армию. С ноября 2008-го - начальник Главного оперативного управления Генштаба. Потом он успел порулить Центральным и Восточным военными округами.

Последнее большое назначение: главком Воздушно Космических Сил.