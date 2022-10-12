Врач-психиатр: Из-за стресса людям сдавливает голову «каска неврастеника»

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Нет ни ковида, ни простуды, а градусник показывает повышенную температуру. Приступы головной боли стали накрывать чаще и длятся дольше. Все это может быть вызвано расстройствами психики из-за стрессов, тревожности и сильных переживаний, говорит опытный врач-психиатр, ведущий ютьюб-канала «Видеоблог о психиатрии доктора Гилева» Артем Гилев. Мы поговорили с экспертом о том, на что сегодня жалуются многие люди. И как врачи лечат такие состояния.

ЗАГАДКА РАСКАЛЕННОГО ОБРУЧА

- Артем Андреевич, есть ли какие-то особенности у головной боли, которая вызвана именно стрессом?

- Да! Раньше это называли «каска неврастеника». У человека ощущение, что голову сдавливает, как будто на нее надет тесный или даже раскаленный обруч либо массивный шлем. Очень неприятно. Обычно долгое время ищут причину (как правило, с врачом-неврологом. - Ред.). Пробуют разное лечение, ничего не помогает. А в итоге оказывается, что у пациента тревожное или депрессивное расстройство. Психиатр назначает антидепрессанты. И - оп, все начинает проходить.

При этом сами причины возникновения головной боли при стрессе и механизм действия антидепрессантов в таких случаях до сих пор остаются в значительной степени загадкой, отмечает Артем Гилев. «Это точно работает, но как - нам до конца непонятно», - разводит руками врач.

ИЗ ПРАКТИКИ ПСИХИАТРА

«Мозжечок иголочкой скребут»

- Есть случаи, когда пациенты обращаются с очень экзотическими жалобами, - рассказывает доктор Гилев. - Это явный сигнал тяжелого психического расстройства. Например, человек говорит: «у меня в голове поверхность мозжечка как будто иголочкой тыкают». Или: «голова болит, потому что я чувствую, что внутри кто-то ползает». Такие необычные, вычурные ощущения встречаются, в частности, при шизофрении.

КОНЧАЙ ТЕРПЕТЬ, ИДИ К ВРАЧУ

- В последнее время ваши пациенты стали чаще жаловаться на головные боли?

- Я бы так не сказал. Намного чаще людей мучает сильная, неконтролируемая тревожность. Все мы сейчас переживаем. Но пациентам, у которых уже есть депрессивные или другие расстройства, в последнее время особенно тяжело.

- Обычные люди рассуждают так: мне плохо, тревожно, но это объяснимая и естественная реакция на окружающие нас сегодня обстоятельства. Как понять, что все зашло слишком далеко, хватит терпеть и пора идти к врачу?

- Основной ориентир - если ваше состояние стало мешать адаптации в обществе. В чем это проявляется? Снижается работоспособность, появляются трудности во взаимодействии с людьми, с семьей, коллегами, друзьями.

КАК ЛЕЧАТ?

- Сами по себе тревожные расстройства не обязательно лечить именно у врача-психиатра, - отмечает Артем Гилев. - Для начала стоит попробовать «полечить разговорами, а не таблетками». То есть обратиться к психологу. Вполне возможно, что симптомы уйдут. Если нет, то грамотный психолог отправляет к психиатру для дополнительного назначения лекарств.

! К числу наиболее эффективных психотерапевтических методик относится когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), говорит врач. Она достаточно быстро обучает, что надо делать для решения проблемы здесь и сейчас.

В ТЕМУ

Привет, лихорадка

- В начале пандемии ковида некоторые люди жаловались в соцсетях: очень боюсь заразиться, сижу на жесточайшей самоизоляции, а температура повышена. При этом они, конечно, очень нерничали и боялись коронавируса. Стресс может вызывать лихорадку?

- Да, конечно. В советской психиатрии этому было специальное название: «термоневроз». То есть повышение температуры тела на фоне тревожного расстройства. Сейчас термин считается устаревшим, но симптом, безусловно, существует.

- А что при этом происходит в организме? Как так получается, что из-за тревожности и переживаний температура подскакивает?

- Давно известно, что при стрессовых ситуациях может нарушаться терморегуляция. Раньше в деревнях даже говорили «наплакал себе температуру». Перенерничал, перепсиховал и лежишь с лихорадкой. Это объясняется тем, что центр терморегуляции находится в головном мозге. Все взаимосвязано.

Кстати, бывает и так, что повышенная температура держится неделями, даже месяцами. Человека обследуют с ног до головы. А на самом деле причина - тревожное расстройство. Нужно походить к психотерапевту.

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ

Мозг запускает имитацию

- Тревожное расстройство может запускать имитацию различных заболеваний - причем, именно тех, которые человеку хорошо знакомы. То есть он сталкивался с ними сам, видел у близких или даже в кино, - рассказывает Артем Гилев. - Мозг как будто использует знакомую ему модель и выдает симптомы при отсутствии реальной болезни, физического поражения тех или иных органов. Это может быть имитация сердечно-сосудистых заболеваний (боли в сердце, одышка), желудочно-кишечных заболеваний (боли в желудке) и т. д.

Как и зачем мозг это делает - еще одна загадка, которую предстоит разгадывать ученым.