Цвет продолжения –синий: Какой будет вторая часть легендарного «Аватара»

Премьера второго «Аватара» запланирована на 16 декабря 2022-го.

В 2009 году Джеймс Кэмерон снял картину, от которой дух захватывало: на загадочную планету Пандора, населенную человекоподобными высоченными существами с синей кожей, хотелось возвращаться снова и снова. Разумеется, в воздухе висел вопрос о продолжении картины, собравшей в прокате без малого три миллиарда долларов и занимающей первую строчку в списке самых кассовых лент в истории, но лишь сейчас сиквелы (а их будет несколько) начинают приобретать реальные очертания.

СЛЕД «ТИТАНИКА» И ДЕВУШКА БОНДА

В «Титанике» Кейт Уинслет удалось не утонуть, но на съемках второго «Аватара» англичанке все же пришлось погрузиться глубоко под воду. Фото: 20th Century Studios

Мало кто сомневался, что продолжения доверят снимать Кэмерону: все-таки это не тот случай, когда можно хаотично менять режиссеров, как часто делается во франшизах а-ля «Мстители» или «Пираты Карибского моря». Только Кэмерон знал, что ему нужно, и обычно оказывался прав. В недавнем интервью Times он вспомнил, как во время работы над «Аватаром» ставил на место продюсеров, которые говорили, что картина слишком затянута, и предлагали убрать красивейшие сцены с полетами на банши - летающих существах, населяющих Пандору.

- Я сказал им: «Вообще-то я снял «Титаник»! - вспомнил режиссер. - Это здание, где мы сейчас сидим, этот новый комплекс за полмиллиарда долларов - за него заплатили деньгами со сборов «Титаника». Так что я могу делать так, как я хочу». Потом они благодарили меня. Мне кажется, порой моя работа сводится к тому, чтобы я защищал их инвестиции от их же собственных плохих решений.

Характер, неуступчивость и, главное, результат продюсеры оценили - и дали добро на съемки сразу четырех новых «Аватаров». Ближайший из них получил название «Аватар: Путь воды», потому что сюжет будет связан с новой для зрителя расой обитателей Пандоры - подводной. В картину взяли артистов из первой части: Сэма Уортингтона (парализованный морпех Джейк Салли) и Зои Салдану (воительница Нейтири). По сюжету Джейк с Нейтири переберутся жить к океану, где встретят клан Меткайнов, обитающий на рифах. Знакомые нам по первой части бессердечные сотрудники компании по освоению природных ресурсов RDA, конечно, продолжат преследовать героев и там.

Из новичков в фильме ожидаются Эди Фалько («Клан Сопрано»), Мишель Йео (девушка Бонда в «Завтра не умрет никогда») и звезда «Титаника» Кейт Уинслет. Кейт сыграет коренную жительницу Пандоры, живущую под водой. Именно поэтому большая часть работы над проектом велась в океане над Марианской впадиной.

Для съемок под водой привлекли профессиональных пловцов, а актеры и съемочная команда прошли сертификацию по подводному плаванию и научились подолгу задерживать дыхание. Уинслет смогла продержаться под водой более семи минут. «Мне пришлось научиться фридайвингу, чтобы сыграть в «Аватаре-2», и это было просто невероятно», - вспоминала Кейт.

Для съемок был построен резервуар с водой объемом больше 3,5 млн литров, также съемки проходили на подводной лодке. Словом, все будет масштабно - не беднее, чем в первой части. Заявленный бюджет картины - $285 млн, что на 48 млн больше, чем потратили на первую ленту.

ПО СТОПАМ ГОГОЛЯ

Премьера второй серии должна была состояться 21 декабря 2018 года. Да, 2018-го, это не опечатка. Но фильм до сих пор не вышел. Так почему премьеру переносили аж восемь раз? У всех участников действа есть разные ответы на этот вопрос.

Продюсер франшизы Джон Ландау уверяет, что 13-летняя пауза связана с написанием не одного, а целых четырех сценариев - вплоть до пятого фильма.

- Сценарий - план, по которому мы работаем, - подчеркивал он. - Поэтому большую часть времени мы разрабатывали каждый из четырех сценариев, у каждого из них самодостаточная и эмоциональная концовка. При просмотре всех четырех фильмов вы будете понимать, что это большая, эпическая сага, связанная общим сюжетом.

Кэмерон указал на другую причину: поиск «химии» и «ДНК» проекта - секретного ингредиента, без которого ни один из «Аватаров» работать не будет. Пока он нащупывал недостающий элемент магии, пришлось уничтожить сценарий, который создавался целый год, - почти как в случае со вторым томом «Мертвых душ».

- Все фильмы работают на разных уровнях, - уверен режиссер. - Первый - поверхностный, то есть характеры, проблема и решение. Второй - тематический. Что пытается сказать фильм? Но «Аватар» работал и на третьем уровне, подсознательном. Я написал целый сценарий сиквела, прочитал его и понял, что до третьего уровня дело не дошло. Бум! Начал сначала...

Соавторы сценария ничего не понимали в таких тонких вещах и стремились придумать как можно больше ярких сюжетных ходов, так что в какой-то момент Кэмерон даже хотел их разогнать. И только угроза увольнения помогла направить мозговой штурм в нужное русло.

Впрочем, у того же продюсера Ландау есть и еще одно оправдание - задержка вышла из-за недоступности технологий, по которым готовят вторую часть. Разумеется, спустя 13 лет зрители ждут нечто как минимум не менее крутое, чем увидели в оригинальном «Аватаре». А достичь вау-эффекта в наше время не так уж легко.

Премьера второго «Аватара» запланирована на 16 декабря 2022-го, следующие части выйдут в 2024, 2026 и 2028 годах.

КСТАТИ

Убиты, но не насмерть

Эту синюю девчушку сыграла (конечно, не без помощи спецэффектов) 73-летняя Сигурни Уивер. Ее героиня смотрит на Сигурни из первого «Аватара» (в правом углу кадра), где актрисе досталась совсем другая роль. Фото: Кадр из фильма

Зрители прекрасно помнят, что персонажи Сигурни Уивер (ученая Грейс Огустин) и Стивена Лэнга (кровожадный полковник Майлз Куоритч) погибли в первой части. Тем не менее во второй мы этих артистов снова увидим. И если господин полковник будет возрожден специалистами корпорации RDA (по сути, мы увидим того же вояку, только это уже будет не совсем человек), то Сигурни Уивер сыграет другую героиню. Любопытно, что актриса, на днях отметившая 73-летие, изобразит... приемную дочь Джейка и Нейтири. Как Сигурни смотрится в роли девушки-подростка, мы скоро узнаем.