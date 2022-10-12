Майкл Джексон ходил на шопинг за наркотиками, как другие ходят за продуктами

Певец Майкл Джексон на сцене, 1997 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальная версия смерти американского поп-певца Майкла Джексона гласит: в 2009 году эстрадный король умер от лекарственной передозировки. В бесконтрольных инъекциях Джексону сильных снотворных обвинили его личного врача Конрада Мюррея.

Впрочем, за прошедшее с тех пор время на этой поляне оттопталось немало конспирологов. Находились свидетели, совсем недавно якобы видевшие артиста, коротающего свой век на одном из пустынных тихоокеанских островов; являлись народу и лже-Майклы. Поговаривали и о том, что Джексон предпочел инсценировку своей смерти, чтобы в тишине отбыть наказание за развращение малолетних.

Разобраться в запутанной истории обещал новый документальный фильм под названием «Кто на самом деле убил Майкла Джексона?». Одной из первых его посмотрела «Комсомолка».

РОКОВОЕ ВИТИЛИГО

Доктор Мюррей уже отсидел половину из назначенного ему четырехлетнего тюремного срока. Как доказали в суде, он колол певцу профопол - сильное снотворное с кратковременным эффектом, которое применяют при хирургических процедурах. Мюррей под присягой рассказал, что делал это по просьбе своего пациента, страдавшего от бессонницы.

Однако полицейский детектив Орландо Мартинес, которому было поручено расследование кончины певца, в свое время сказал, что возложить вину на Мюррея оказалось самым простым делом, а «в действительности все было намного сложнее».

Обвиненный в смерти Джексона доктор Конрод Мюррей уже отсидел половину из назначенного ему четырехлетнего тюремного срока. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К профополу и другим сильнодействующим препаратам 50-летний Джексон, как выяснили авторы фильма, пристрастился задолго до того, как Мюррей стал его личным врачом. Они нашли документальные записи, согласно которым Джексон значился в реестре более чем двадцати различных аптек, откуда и получал по рецептам наркотики. Об этом и многом другом рассказала вторая жена Джексона Дебби Роу, биологическая мать его старших детей.

Внимание создателей документального фильма привлек один факт: знакомство поп-певца с Дебби Роу состоялось в дерматологической клинике, где она работала медсестрой.

Свое преображение из афроамериканца в светлокожего сам Джексон объяснял то появлением у него витилиго (заболевание, провоцирующее депигментацию кожи), то полученными на съемках рекламного клипа ожогами от осколков внезапно вспыхнувшего осветительного прибора. Так или нет, но факт, что Майкл пришел к звездному голливудскому дерматологу Арнольду Кляйну, который и был работодателем его будущей жены.

«ГРЯЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ»

Не только от Роу, но и из других голливудских источников стало известно: практика доктора Кляйна выходила далеко за рамки дерматологии. В первую очередь врач пользовался популярностью, потому что без лишних вопросов выписывал пациентам рецепты на препараты с содержанием наркотиков.

Кляйн умер в 2015 году. Роу, проработавшая у него не один год, характеризует его как чрезвычайно тщеславного человека, который был «более чем счастлив услужить звездным пациентам».

- Не раз и не два я видела, как он выписывает рецепты на лекарства, которые не имели никакого отношения к профилю его клиники, - рассказала Роу.

С Дебби Роу певец познакомился в дерматологической клинике, где она работала медсестрой. Фото: EAST NEWS

Кляйн одним из первых стал снабжать Джексона сильнодействующими препаратами. И Майкл так пристрастился к наркотикам, что стал обращаться к другим врачам, чтобы получить заветный рецепт.

Его поймал на этом пластический хирург Гарри Глассман, прямо заявивший, что Джексон становится наркоманом.

- То, как он ходил за всеми этими лекарствами, было похоже на поход по магазинам за продуктами. Он шел к доктору А., потом к доктору Б., у всех просил одно и то же. Потом начинался «шопинг» в аптеках, - рассказал он на камеру.

Первый приговор в фильме выносит детектив Мартинес. «Разные медработники, а не только его лечащий врач Мюррей позволяли Майклу получать лекарства, которые он хотел и когда он хотел. Все эти люди являются виновниками того, что Джексон сегодня мертв», - заявил он.

Еще один участник расследования, помощник главного коронера Лос-Анджелеса Эд Уинтер с ним согласен: «На свете есть еще много людей, виноватых в смерти Джексона, но так никогда и не понесших ответственности за это».

Создатели картины с этим не спорили. Но вряд ли случайно они взяли крупным планом лицо Уинтера в момент, когда он произносил слова: «Майкл в немалой степени сам ответственен за свою гибель».