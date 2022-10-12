Цены частично мобилизовались: Набор «военных» товаров подешевел на 7%

Покупатель в магазине армейской экипировки в торговом комплексе "Савеловский". Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Так всегда бывает: на горячих новостях цены резко подскакивают, а потом потихоньку снижаются. Вот и с мобилизацией то же самое. Пожалуй, все слышали, что после 21 сентября термобелье, сидушки и прочие необходимые частично мобилизованному гражданину вещи резко подорожали. И теперь начали откатываться назад.

Как подсчитали эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс», средняя стоимость так называемого «мобилизационного набора» (комплект предметов для получившего повестку) сейчас оставляет 7009 рублей. Это на 7% меньше, чем было две недели назад. При этом подешевели не все товары. Некоторые вещи – в частности, тактические перчатки и походные сидушки – даже подорожали. Ничего удивительного: мобилизация частичная, и снижение цен – тоже.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

При этом спрос на большинство товаров из списка продолжает расти, о чем говорят объемы продаж. Хотя минобороны не раз подчеркивало, что мобилизованные должны быть обеспечены всем необходимым за казенный счет. Но народ предпочитает «подстраховаться» - своя сидушка ближе к телу. Тем более, что такая «самодеятельность» не возбраняется: на правительственном ресурсе Объясняем.рф опубликован список товаров, которые мобилизованный по желанию может взять с собой. Это предметы личной гигиены, термобелье, батарейки, фонарик, подшлемник (спортивная шапка) и т. д. Цены и спрос на эти товары и проанализировали в «Чек Индексе».