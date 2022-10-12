"У нас был хит, как «Белые розы» Юры Шатунова": экс-лидер группы «Премьер-министр» прервал молчание и рассказал о новой жизни

Марат Чанышев. Фото: Личный архив

Экс-солист группы «Премьер – Министр» Марат Чанышев сейчас бороздит новые волны. Он исполнитель «Группы ПМ». В интервью KR.RU он рассказал, почему некогда популярная группа «Премьер-министр» не смогла существовать так же долго, как, к примеру, «На-На», и чем он занимается сейчас.

- Группа «На-На» не сталкивалась с проблемами, которые возникли у нас, - заявил Марат Чанышев. - С 2005 года из-за конфликта с продюсером нас не пускали ни на радио, ни на ТВ. Нам в буквальном смысле были перекрыты все пути. Мы с трудом выпустили наш последний альбом «Не надо прощаться», который мог бы стать вполне успешным. Тогда мы просто устали бороться, потому что не было результата, система взяла вверх… Группу «Премьер-министр» обожали за многоголосье - мы все были такие разные и каждый привносил что-то своё, особый колорит. И, конечно, важную роль сыграли песни - мы смогли затронуть нужные струны души слушателей...

- Песня «Два бриллианта», которую написали вы, стала главным хитом группы «Премьер-министр». Как думаете, почему именно ее так полюбили слушатели?

- Знаете, я всю жизнь задаю себя этот же вопрос. Казалось бы, в песне описан мой разговор с приятелем, это реальная история из жизни. Но уже тогда, когда я записал эту песню, я знал, что она особенная. Что-то в ней есть: доброта, тепло приятельского общения, тут же чувства, восхищение женщиной. Наверное, это просто хорошая песня, которая появилась в правильное время. И по сей день на концертах нас обязательно просят спеть ее. Это как «Белые розы» Юры Шатунова.

Участники группы "ПМ": Питер Джейсон, Вячеслав Бодолика, Марат Чанышев и Жан Григорьев, 2007 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

- Вы и сейчас выступаете вместе с Питером Джейсоном как «Группа ПМ». Кто ходит на ваши концерты?

- На наши концерты хотят те же зрители, что были и 20 лет назад, но уже с семьями. Нам очень приятно, что жизнь наших поклонниц сложилась и они смогли построить своё счастье. Для нас ценно, что момент ностальгии наши слушатели делят со своими самыми близкими людьми.

- Какие песни исполняете: нет ли ограничений на использование хитов и выпускаете ли новые песни как «Группа ПМ»?

- Все вопросы с исполнением хитов группы «Премьер-министр» решены, конфликт с продюсером в прошлом. Поэтому поём все песни, без ограничений. Новых композиций в составе «Группы ПМ» мы с Питом не выпускаем, знаем, что на наши концерты идут, чтобы услышать хиты.

Сейчас я начал свой сольный проект. Моя команда - ребята, которые работали с «Группой ПМ» с 2005 года. Как вы понимаете, это те, с кем вместе мы прошли огонь, воду и медные трубы. Пишу песни и я сам, и приглашенные авторы.

У меня вышел новый трек и клип «Я по небу». Эту песню написали Олег Шаумаров и Владимир Ильичев. Для меня это очень важный шаг, я презентую себя как сольного исполнителя. На мой взгляд, вышла очень красивая история, которая получила продолжение в клипе. Здесь если и лиричность, которой я хочу поделиться, и результат работы потрясающих авторов. Надеюсь, слушатели и зрители оценят наш труд.

Марат Чанышев: "Сейчас я начал свой сольный проект. Моя команда - ребята, которые работали с «Группой ПМ» с 2005 года".

- Говорят, на съёмках клипа вам пришлось побороть свой страх - аэрофобию. Как с ним справлялись? Как решали этот вопрос, когда часто гастролировали с группой «Премьер-министр»?

- На съёмках клипа мы этот вопрос решили просто: все съёмки в самолёте мы выполняли на земле, а в небе меня заменял пилот-дублер. Когда мы гастролировали с ребятами из группы «Премьер-министр» я делал так: как только мы заходили в самолёт, тут же ложился спать. Меня этот способ всегда выручал…

В планах у меня собрать 12-15 треков. Если сможем объединить их в одну историю, выпустим альбом, почему бы и нет? Так далеко мы не заглядываем, пока ищу себя, пытаюсь понять, что интересно слушателям.