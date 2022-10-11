Пугачева с Собчак пришла на концерт Земфиры в Тель-Авиве

Алла Пугачева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева и Ксения Собчак культурно отдохнули в Тель-Авиве. Знаменитости посетили концерт певицы Земфиры.

Ксению Собчак на днях сообщила о том, что прилетела в Израиль. Она рассказала, что находится в Тель-Авиве по работе. Такое заявление жена Константина Богомолова сделала после того, как сплетники в очередной раз объявили о ее бегстве из России.

"Тут опять какое-то ... по трубам понеслось... Мол, я в каком-то Стамбуле, куда-то поспешно лечу с мамой… Друзья, я снимаю сюжет вместе со своей прекрасной группой в Тель-Авиве. Готовлю для вас очередной репортаж. Через два дня возвращаюсь в Москву", - дала она отлуп злопыхателям.

Что касается Аллы Пугачевой, то Примадонна прилетела на Святую землю в конце сентября вместе с детьми Лизой и Гарри. Судя по всему Алла Борисовна ведет на чужбине насыщенную жизнь, а не только молится за своих поклонников, как она признавалась намедни. Ее заметили вместе с Собчак на концерте Земфиры. Женщины облачились в темные одежды и старались не привлекать к себе внимания. Однако папарацци сняли звезд и обнародовали кадры.

Вероятно, Собчак прилетела в Тель-Авив записать с Пугачевой интервью. Впрочем, в этом городе сейчас много российских артистов. Так что Ксения может выбирать.

Что касается Аллы Борисовны, то сейчас у нее много забот и хлопот. Говорят, она пока не выбрала отпрыскам школу. Дети занимаются удаленно.

Возможно, Пугачева устроит Лизу и Гарри в посольскую школу. Наследники не владеют ивритом. Также есть варианты учиться в "Шевах Мофет" в Тель-Авиве и русской школе "Эрудит" в Герцлие. За последний вариант артистке придется платить в год больше миллиона рублей. Для Пугачевой это сущие копейки. Ведь за гимназию в Подмосковье она отдавала более трех миллионов рублей.