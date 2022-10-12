Вопрос дня: А вам какую книгу сегодня хочется прочитать? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юрий Куклачев, народный артист России:

- Духоподъемную. Чтобы мозг не екнулся, надо постоянно читать. У меня зрение ослабло - я купил на Горбушке два терабайта аудиокниг. Слушаю «Братьев Карамазовых» и «Идиота» Достоевского. И Чехова тоже. Недавно перечитал Маркеса - и «100 лет одиночества», и «Осень патриарха». А вообще, чтобы мозг на восьмом десятке жизни не поплыл, полезно читать молитвы. Там энергетический код. Я читаю псалмы царя Давида. Они у меня крупным шрифтом напечатаны - 150 молитв.

Сергей Ткаченко, бывший глава НИИ Генплана Москвы:

- В моем чтении ничего не меняется: мне интересны труды об архитектуре, направленной в будущее. Архитектура, как и литература, должна радовать. «Город солнца» Кампанеллы - это социальная утопия, а мне больше интересны работы европейских авторов-урбанистов, где есть реальные перспективы.

Вася Ложкин, художник:

- Я прочитал Пелевина «KGBT+». Каждый раз восхищаюсь: ну как здорово написал! Но то был отдых, а что касается труда умственного, «Критику чистого разума» Иммануила Канта пытаюсь освоить.

Андрей Дроздов, создатель комикс-центра при Библиотеке имени Ахматовой:

- Люди стараются читать легкую литературу: кто-то погружается в Джейн Остин, кто-то - в Акунина. А я вдруг решил перечитать «Сильмариллион» Толкина. И столько там нашел отсылов к недавнему прошлому и к современности! Еще пытался перечитать дневники Анны Франк. Они стали популярными сегодня.

Александр Шаганов, поэт-песенник:

- Не хочется читать «сверхактуальное». Сейчас читаю «Саша слышит самолеты» Даниэля Орлова. Вообще советую людям открыть для себя мир библиотек. Там каждый найдет что-то себе по душе.

Валерий Киселев, ветеран группы «Вымпел»:

- В чтении стараюсь переживать то, что происходило не со мной, но часто рядом. Читаю «Власть в тротиловом эквиваленте» Михаила Полторанина, о времени Ельцина. До того читал «Халабола. Записки кадрового разведчика» Дмитрия Епишина.