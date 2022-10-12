«Эмбарго навсегда»: Путин снова продлил продовольственные антисанкции

Фермерские продукты на сырном фестивале в Подмосковье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продовольственное эмбарго будет действовать минимум до конца 2023 года. Такое решение принял глава государства. Решение ожидаемое. Никаких предпосылок для смягчения антисанкций сейчас нет.

Напомним, Россия ввела эмбарго против определенных видов продуктов в ответ на санкции, которые Запад применил против нашей страны в 2014 году за присоединение Крыма. В народе их прозвали ограничениями на ввоз хамона и пармезана, хотя в список запрещенных товаров попали не только они. Туда вошли овощи, фрукты, различные виды мяса и молочной продукции из разных стран.

При этом список периодически менялся. Одни продукты из него исключали, а другие добавляли. По подсчетам экономистов, общий объем запрещенных товаров, которые перестали поставляться в Россию, оценивался в 10 млрд долларов в год. Больше всего пострадали европейские страны, а также Австралия и Канада.

Для России контрсанкции сыграли скорее позитивную роль. Стало развиваться импортозамещение в агросекторе. Сельхозпроизводители получили импульс для расширения ассортимента и увеличения объема продаж. По оценке журнала Forbes, «всего за несколько лет господдержка, контрсанкции и девальвация рубля превратили сельское хозяйство в один из самых прибыльных бизнесов в России».

В 2016 году Владимир Путин заявлял, что готов отменить контрсанкции. Но лишь в том случае, если страны Запада отменят собственные санкции, введенные в 2014 году. Однако в Евросоюзе на компромисс не пошли. А сейчас количество ограничений, объявленных против России, выросло многократно. Поэтому предпосылок для снятия контрсанкций точно нет. По сути, продление продовольственного эмбарго – техническая операция, которая повторяется ежегодно. Примерно, как продление заморозки накопительной части пенсии. То самое временное, что стало постоянным.

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