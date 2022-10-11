Красавица в маму: Повзрослевшая дочь Юлии Началовой изменилась до неузнаваемости

Вера Алдонина. Фото: соцсети.

Юлии Началовой не стало больше двух лет назад. Дочь покойной певицы Вера Алдонина унаследовала ее талант к музыке. В свои 15 лет девушка уже вовсю покоряет сцену. На днях она приняла участие в Гранд-финале музыкального фестиваля «Большая сцена», который прошел Государственном Кремлевском дворце. Зрители изумились, увидев, как изменилась дочь Началовой. Вера выросла и повзрослела, превратившись в настоящую красавицу.

Вера выросла и повзрослела, превратившись в настоящую красавицу. Фото: соцсети.

В концерте в Кремле приняли участие звезды отечественного шоу-бизнеса: Полина Гагарина, Жасмин, Анита Цой, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Родион Газманов, группа «Земляне» и другие. Перед зрителями выступили и победили конкурса — начинающие вокалисты, одной из которых стала дочь Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина. Вера вышла на сцену вместе с детским хором: она солировала, а ребята ей подпевали. Они исполнили песню из кинофильма «Гостья из будущего» «Прекрасное далеко».

«Это было невероятно!» — призналась девушка в соцсетях.

Вера поделилась в соцсетях снимками с красной дорожки. Фото: соцсети.

Вера поделилась на своей странице снимками с красной дорожки, а также кадрами, снятыми за кулисами. Для выступления дочь Началовой выбрала длинное лиловое платье с довольно откровенным декольте. Свои длинные волосы Вера некоторое время назад постригла, сделав элегантное каре.

Поклонники считают, что девушка очень похожа на мать. Фото: соцсети.

«Как на маму похожа!», «Глаза — один в один», «Волшебная красавица! Потрясающее платье», «Боже, так похожа на маму. Прям волшебство!», «Девочка, дай тебе Бог самого лучшего! Красивая и безмерно талантливая», - написали фолловеры в комментариях.

За кулисами девушку поддержали ее самые близкие люди - бабушка и дедушка Таисия и Виктор Началовы. Фото: соцсети.

За кулисами девушку поддержали ее самые близкие люди - бабушка и дедушка Таисия и Виктор Началовы. После смерти мамы Вера живет вместе с ними, но часто видится со своим отцом Евгением Алдониным. Футболист говорил, что после смерти бывшей жены был готов принять дочку в свою новую семью. При этом Евгений подчеркивал, что Вера будет сама решать, с кем она хочет жить. В итоге девушка решила остаться с бабушкой и дедушкой.