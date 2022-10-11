64-летнюю Мадонну высмеяли за нелепое видео с имплантами в ягодицах

Мадонна. Фото: соцсети.

Мадонна продолжает напоминать поклонникам о то, что на все еще носит звание секс-символа, пусть и бывшего. 64-летняя звезда хотела поразить подписчиков в соцсетях своими привлекательными формами, но вышло ровно наоборот. Новое видео звезды не вызывает ничего, кроме смеха. Мадонна активно хвастается своими ягодицами, над которыми поработали пластические хирурги. «Пятая точка» поп-дивы выглядит неестественно, за что ее постоянно критикуют в Сети.

Мэдж опубликовала на своей странице ролик, где она танцует под музыкальную композицию на улице. Исполнительница надела полосатый свитер и длинный черный пуховик без рукавов, который она постоянно поднимала вверх, демонстрируя свои ягодицы. К счастью, на этот раз не обнаженные, а обтянутые черными брюками. Артистка явно была довольна собой. Однако пользователи Сети высмеяли это видео, отметив, что в нем особенно заметно, что Мадонна вставила импланты. Теперь ее пятая точка кажется неестественной и даже немного провисает. Но, похоже, саму Мэдж в ее внешности все устраивает.

Пользователи Сети высмеяли это видео, отметив, что в нем особенно заметно, что Мадонна вставила импланты. Фото: кадр видео.

«Какой ужас, смотрится нелепо!»; «Верните прежнюю Мадонну!»; «Не могу смотреть, как мой кумир сходит с ума!» - пишут интернет-пользователи.

Недавно таблоиды сообщили о новом романе поп-звезды. Мадонна повсюду появляется с манекенщиком Эндрю Дарнеллом. Нынешний избранник певицы младше ее на 41 год. Эндрю всего 23 года. Слухи о новом романе звезды появились после того, как Мадонна выложила несколько совместных снимков с Дарнеллом в соцсетях.

В последнее время Мэдж, и без того не стеснявшаяся в выборе гардероба, и вовсе слетела с катушек. Певица покрасила волосы в розовый цвет и покупает наряды, которые больше подходят тинейджерам. Очевидно, артистка решила соответствовать вкусам своего нового парня.

Вот и новое видео с ягодицами, похоже, снято для того, чтобы показать: «я еще ого-го». А что до того, что Мадонна в ролике так нелепо одета – в пуховик, скрывающий ее от макушки до пяток, так это для нее теперь привычное дело. Артистка не выходит на улицу без шапки, пуховика с капюшоном и темных очков, потому что не хочет, чтобы ее подловили папарацци. Слишком уж отличается реальная Мэдж от своей улучшенной и моложавой копии в соцсетях. Чтобы поклонников не шокировала эта разница, артистка скрывает свою истинную внешность.