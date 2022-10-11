Герой спецоперации «Z» рядовой Артем Савин вызвал огонь на себя и спас товарищей

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Я не люблю соперничества, демонстраций, контр-маршей. Вместо этих ребячеств – глазомер, быстрота, натиск – вот мои руководители», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а воинов наставлял: «Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко. Пуля дура, штык молодец».

ОТРАЗИЛ АТАКИ ПРЕВОСХОДЯЩИХ СИЛ

Капитан Дмитрий Мигунов

«Реактивная батарея под командованием капитана Мигунова выполняла задачу по недопущению прорыва линии обороны подразделений российских войск. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции российских военнослужащих. При ведении оборонительных действий подразделение под командованием капитана Дмитрия Мигунова, занимая стратегически выгодную позицию, отразило 2 атаки значительно превосходящего числом противника. Прицельным огнем капитана Мигунова были уничтожены две минометные секции, наблюдательный пункт противника, две единицы техники и до 40 украинских националистов, что нанесло наступающим боевикам существенный урон, лишив их возможности продолжать наступление. Пользуясь временным прекращением огня капитан Дмитрий Мигунов обеспечил передислокацию позиций в безопасный район для перегруппировки».

УНИЧТОЖИЛ В БОЮ ПЯТЬ НАЦИОНАЛИСТОВ

Сержант Сергей Гринченко

«Перед подразделением, в составе которого действовал сержант Гринченко, была поставлена задача удерживать занятые позиции до прибытия основных сил. Украинские националисты, пытаясь выдавить наши войска с занимаемой территории, предприняли массированную атаку на район расположения подразделения. В ходе боестолкновения сержант Гринченко, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил более 5 националистов и боевую машину пехоты противника, в результате чего боевики отступили и в дальнейшем были уничтожены. Своими мужественными действиями сержант Гринченко заставил противника отступить, что позволило успешно выполнить задачи по удержанию стратегически важного плацдарма. При этом потерь среди личного состава и техники российских войск допущено не было».

РАЗБИЛ ВРАГА ИДУЩЕГО НА ПРОРЫВ

Старший сержант Эрдэм Галсандоржиев

«Старший сержант Эрдэм Галсандоржиев, действовал в составе группы российских десантников, перед которой стояла задача по обороне позиций наших войск. Националисты, пытаясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимали попытки прорывать оборонительные рубежи. Расположившись в боевых порядках организованной на одном из направлений обороны, старший сержант Галсандоржиев, отражая атаки радикалов, огнем из гранатомета уничтожал прорывающихся боевиков.

В течение дня группа, в составе которой действовал Эрдэм, отразила несколько атак врага, нанеся значительный урон живой силе и вооружению националистов. Противник вынужден был отступить. Используя временное прекращение огня подразделение старшего сержанта Эрдэма Галасандоржиева сменило позиции в безопасный район, что позволило избежать жертв среди наших военнослужащих».

ВЫЗВАЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ

Рядовой Артем Савин

«Украинские националисты предприняли попытку прорвать оборону наших войск, в результате чего позиции наших мотострелковых подразделений подверглись массовому и интенсивному обстрелу. Грамотно выстроив оборону, российские мотострелки приняли бой с многократно превосходящими силами противника. Проявляя мужество и героизм, экипаж танка в составе которого выполнял задачу рядовой Артем Савин под непрекращающимся огневым воздействием националистов стремительно выдвинулся в направлении противника чтобы вызвать огонь противника на себя и тем самым дать возможность своим войскам вынести раненых раненых с поля боя. Прикрывая действия своих войск, рядовой Савин вместе с экипажем уничтожил 10 человек живой силы националистов, а также 2 боевых бронированных машины. В результате ожесточенного боя благодаря грамотным, самоотверженным и профессиональным действиям рядового Савина российские мотострелки отразили атаку противника, тем самым заставив его отступить».