Замок в деревне Грязь не принадлежит Пугачевой: раскрыты тайны домов и квартир сбежавшей Примадонны

Знаменитый дворец по бумагам принадлежит исключительно признанному иноагентом Максиму Галкину Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пока Алла Пугачева обживается в Израиле, обыватели подсчитывают оставленное ей в России имущество. Дабы избежать кривотолков, сайт KP.RU заглянул в официальные документы. Оказалось, что недвижимости у Аллы Борисовны не так уж много: квартира в центре столицы, подмосковная дача да земельный участок. Рассказываем подробнее.

КВАРТИРА НА АРБАТЕ

По документам, с 2004 года Пугачева владеет квартирой в районе Арбата. Жилье площадью 303,9 кв.м. в Филипповском переулке - подарок бывшего зятя Руслана Байсарова. Кроме того, в этом же доме у Аллы Борисовны есть собственное машиноместо и какое-то "иное строение" на 13 кв.м. (возможно, кладовка). Кадастровая стоимость обоих маленьких объектов недвижимости - около 3,5 млн рублей; самой квартиры - 220,9 млн. Впрочем, рыночная цена гораздо выше: апартаменты в Филипповском переулке похожей площади сейчас стоят не меньше 300 миллионов; машиноместо и подсобка - от 15 млн.

ДАЧА НА ИСТРЕ

Владения Аллы Пугачевой находятся в подмосковной деревне Бережки. Здесь на участке в 882 "квадрата" певица возвела трехэтажный дом с бассейном, в котором до недавних пор проживал ее внук Никита Пресняков. Судя по объявлениям на сайтах недвижимости, такой загородный домик стоит не меньше 150 млн рублей.

ЗЕМЛЯ В МОСКВЕ

В Москве Примадонна также владеет земельным участком на 1200 кв.м., расположенном в домостроительном комбинате "Творчество" и предназначенном для садоводства. Его кадастровая стоимость - 4,1 млн рублей, рыночная - примерно 7 млн.

ИТОГО: общая стоимость недвижимости Аллы Пугачевой - около 472 млн рублей.

Замок Пугачевой и Галкина с высоты птичьего полета Фото: Иван МАКЕЕВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А что с замком в Грязи?

Знаменитый дворец по бумагам принадлежит исключительно признанному иноагентом Максиму Галкину: он единственный хозяин земли и всех построек стоимостью около 1 млрд рублей. А так как имение появилось до заключения официального брака с Примадонной, претендовать на половину недвижимости она не может: такая недвижимость не является совместно нажитой.

Площадь земельного участка под замком - 21,2 тысячи кв.м. или 212 "соток". На нем расположены три объекта. Первый - основной дом, тот самый шестиэтажный дворец площадью 1867 кв.м. Второй - банный комплекс и бассейн, где Алла Борисовна делала все косметические процедуры и маникюр (специалисты приезжали к ней на дом). Спа-зона на 570 кв.м. выполнена в китайском стиле и находится в отдельной постройке, куда можно попасть только через подземный ход. Ну и третий домик, по местным меркам, скорее, похож на скворечник: всего 29 "квадратов": возможно, это подсобка или помещение для охраны.

Квартира на Тверской в 2015 году. Фото: сайт объявлений по аренде недвижимости

...и с квартирой на Тверской?

Знаменитая квартира Пугачевой на 1-й Тверской-Ямской улице, которая в 1980 году досталась артистке от "Мосфильма", уже давно сменила хозяйку. Пятикомнатные апартаменты ранее в равных долях принадлежали Пугачевой и ее дочери Кристине Орбакайте. Но в 2014 году Примадонна переписала свою половину на дочь, и с тех пор Кристина - единственная владелица элитного жилья. Сегодня квартира на Тверской стоит около 150 млн рублей.