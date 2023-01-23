Отвязные вечеринки, дорогие рестораны и праздная жизнь: Как молодая жена внука Пугачевой шикует в США

Никита Пресняков с женой Аленой Красновой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков в октябре переехал в США. Отъезд молодого артиста из России совпал с началом частичной мобилизации. Сын Кристины Орбакайте покинул родину один, без жены Алены. Поклонники уже было подумали о расколе в молодой семье, но в декабре Алена Краснова улетела за океан вслед за мужем. Возвращаться в Россию в ближайшее время молодые люди не собираются. По крайней мере, в соцсетях про это ни Никита, ни Алена не говорят ни слова. На их личных страницах – сплошь кадры гламурной жизни: отвязные тусовки, ночные клубы, дорогие рестораны и красивые пляжи.

В соцсетях 31-летний Никита рассказал, что временно поставил на паузу свою карьеру артиста и занялся в Лос-Анджелесе клипмейкерством. Сейчас он снимает ролики для западных музыкантов.

«Наконец-то вырвались с женой отдохнуть на пару дней! В последнее время очень стрельнула моя клипмейкерская сфера деятельности, так что уже мозги съезжали. Нашел идеальный вариант, как успеть перегрузиться во время работы. Я в этой красоте снимаю клип певице. Мы специально приехали на пару дней раньше, чтоб искать локации для съемок и все посмотреть», — делился внук Примадонны еще в конце декабря на Гавайях.

Алена наслаждается закатом на пляже в Лос-Анджелесе. Фото: соцсети.

Пока Никита работает, его молодая жена наслаждается блаженным безделием. В США Алена зря времени не теряет и ежедневно рассказывает подписчикам, как весело проводит дни и ночи. Краснова часто посещает местные вечеринки, рестораны и заботится о себе любимой. «На тренировочку с утра пораньше», - пишет блондинка в то время как тысячи ее подписчиц с утра пораньше спешат на работу.

Судя по всему, в США Никита Пресняков обосновался именно рядом с «фабрикой грез». По слухам, квартиру в Лос-Анджелесе ему подарила звездная бабушка. Алла Борисовна купила недвижимость на свои сбережения. Поклонники подозревают, что безбедную жизнь внуку и его жене также обеспечила примадонна.

Молодые супруги часто веселятся на тусовках. Фото: соцсети.

КВ Америке живет и мама Никиты Кристина Орбакайте. Певица вместе с мужем, гражданином США Михаилом Земцовым давно обосновалась в Нью-Йорке. Их дочь Клавдия, младшая сестра Никиты, тоже имеет гражданство США и ходит в американскую школу. Не исключено, что Никита также имеет американский паспорт – этим объясняется тот факт, что он так легко начал в Штатах трудовую деятельность. Хотя, как известно, для этого требуется рабочая виза, получить которую россиянину в текущей политической ситуации не так-то просто.