Эрдоган: Стокгольму не стоит ждать от Анкары поддержки при вступлении в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Фото: REUTERS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел оскорбительными действия шведских радикалов, устроивших антиисламские выступления в Стокгольме, во время которых лидер датской партии ультраправого толка Расмус Палудан демонстративно сжег Коран.
– Если Швеция не уважает Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки относительно членства в НАТО, – заявил Эрдоган.
Ранее глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар назвал «подлыми и низкими инициативами» проведение акций, подобных стокгольмским. При этом позицию властей, разрешающих такие протесты, Акар счел недопустимыми.
Акция возле посольства Турции в Стокгольме, во время которой Палудан сжег Коран, была согласована с правоохранителями шведской столицы. В ответ на эту провокацию турки возле генконсульства Швеции в Стамбуле сожгли шведский флаг, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал выходку радикалов в Швеции расистской.
Таким образом, надежды на одобрение Турцией вступления Швеции в НАТО, и так довольно призрачные на фоне полного игнорирования властями скандинавской страны требований Турции о выдаче ряда членов Рабочей партии Курдистана, тают с каждым днем.
Сам виновник скандала, Расмус Палудан заявил о своем намерении продолжать подобные выходки с Кораном, несмотря на поступающие в его адрес угрозы.