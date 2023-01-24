Эрдоган: Стокгольму не стоит ждать от Анкары поддержки при вступлении в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел оскорбительными действия шведских радикалов, устроивших антиисламские выступления в Стокгольме, во время которых лидер датской партии ультраправого толка Расмус Палудан демонстративно сжег Коран.

– Если Швеция не уважает Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки относительно членства в НАТО, – заявил Эрдоган.

Ранее глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар назвал «подлыми и низкими инициативами» проведение акций, подобных стокгольмским. При этом позицию властей, разрешающих такие протесты, Акар счел недопустимыми.

Акция возле посольства Турции в Стокгольме, во время которой Палудан сжег Коран, была согласована с правоохранителями шведской столицы. В ответ на эту провокацию турки возле генконсульства Швеции в Стамбуле сожгли шведский флаг, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал выходку радикалов в Швеции расистской.

Таким образом, надежды на одобрение Турцией вступления Швеции в НАТО, и так довольно призрачные на фоне полного игнорирования властями скандинавской страны требований Турции о выдаче ряда членов Рабочей партии Курдистана, тают с каждым днем.

Сам виновник скандала, Расмус Палудан заявил о своем намерении продолжать подобные выходки с Кораном, несмотря на поступающие в его адрес угрозы.