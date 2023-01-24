Ослабление зрения и выпадение волос: чем грозит нехватка витаминов после 60 лет

Врач-гериатр Руслан Гниденко назвал первые признаки нехватки витаминов в пожилом возрасте Фото: Shutterstock

Многие и не подозревают, что некоторые препараты, которые прописывают пожилым людям, приводят к авитаминозу. Конечно, можно соблюдать правильное, сбалансированное питание, но стоит обратить внимание на важные симптомы нехватки минералов и витаминов.

- Прием обезболивающих препаратов и некоторых успокоительных снижает усвоение витамина С и В6, В12, - поясняет врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Руслан Гниденко. - Поэтому люди старше 60 лет особенно нуждаются в дополнительном приеме витаминов и микроэлементов, ведь они поддерживают не только иммунитет, но и замедляют процессы старения. Конечно, назначать дополнительные витаминные комплексы должен только врач, опираясь на возраст, общее состояние и жалобы пациент, а также наличие хронических заболеваний.

Но всегда можно подкорректировать рацион, если замечаете у себя симптомы нехватки витаминов. Как это определить и чем их восполнить:

1. Витамин А.

Антиоксидант, необходим для кожи, зрения, хорошего обмена веществ и иммунного ответа.

Симптомы его нехватки: быстрая утомляемость, ослабление зрения, выпадение волос, слабый иммунитет, сухость кожи.

Где искать: в капусте, молоке, печени (в том числе трески), рыбе жирных сортов, яичных желтках, сливочном масле, фруктах и овощах желтого, красного и оранжевого цветов (морковь, тыква, томат, абрикос и т.п.).

2. Витамины группы В.

Их много, но все они необходимы для иммунитета, крепких нервов, хорошего сна.

Симптомы нехватки: раздражительность, хроническая усталость, мигрени, ломкость волос, апатия, часто запоры, расстройство желудка.

Где искать: в мясе всех видов и сортов, рыбе жирных сортов, орехах, овощах зеленого цвета, кисломолочных продуктах, растительном масле, яйцах.

Быстрому выведению витаминов группы В способствует неумеренное потребление алкоголя. А также любовь к кофе, чаю и курению.

3. Витамин С.

Еще один важный витамин для иммунитета, а также для сосудов (уменьшает их хрупкость), потому важен для людей с сердечно-сосудистыми проблемами.

Симптомы нехватки: кровотечения из носа, анемия, ослабленный иммунитет, боль в мышцах, одышка. При серьезное нехватке страдают десны, зубная эмаль (пресловутая цинга).

Где искать: во фруктах и цитрусовых, а также других свежих овощах. Особенно много его в наших ягодах: шиповнике, красной и черной смородине, бруснике, клюкве, вишне и других ягодах.

4. Витамин РР (никотиновая кислота или ниацин).

Одна из форм витамина В3, жизненно необходимая для нормальной микроциркуляции крови, в том числе в головном мозге.

Симптомы нехватки: диарея, тошнота, бессонница, сухость кожи, головная боль и головокружение.

Где искать: в ржаном хлебе, ананасах, гречке, фасоли, грибах, печени и почках, а также и горьком шоколаде.

5. Витамин D.

«Солнечный» витамин, необходимый для иммунитета, крепких костей и нервов.

Симптомы нехватки: скачки давления, ослабление иммунитета, чрезмерное потоотделение, раздражительность, нарушения сна, ломота в суставах, слабость в мышцах.

Где искать: в свиной и говяжьей печени, рыбе и рыбьем жире, сливочном масле и других молочных продуктах с высоким процентом жирности, яичных желтках, грибах.

Правда, усвояемость витамина D из пищи куда ниже, чем естественная выработка благодаря солнцу. Поэтому почаще бывайте на улице, особенно в солнечную погоду.

6. Витамин Е.

Антиоксидант, необходимый для хорошего метаболизма, гормонального обмена, молодости клеток всего организма.

Симптомы нехватки: темные круги под глазами, слабость в мышцах, пигментация кожи, перепады настроения, ухудшение зрения.

Где искать: в семечках, злаках, листовом салате, молоке, печени, говядине, горохе, бобовых и сале.

7. Витамин К.

Необходим для нормального кроветворения, обмена веществ в мышцах, нормальной усвояемости витамина D и кальция.

Симптомы нехватки: хроническая усталость, кровотечения из носа, слабость, частые синяки на коже.

Где искать: в зеленых листовых овощах, всех сортах капусты (особенно много в белокочанной), авокадо, яйцах, сое, птице и субпродуктах.

Гериатр Руслан Гниденко также предупредил, что для пожилых людей, особенно старше 75 лет, гипервитаминоз (то есть избыток витаминов при неправильном приеме или самоназначении) не менее опасен, чем дефицит. Это может спровоцировать расстройства нервной системы и образование камней в почках.