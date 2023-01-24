Китайцы устроили два массовых расстрела в США за три дня: погибли около 20 человек

Трагедия в Монтерей-Парк по количеству жертв стала самым массовым убийством в США в новом году и второй после расстрела в школе города Ювалде, штат Техас, в мае 2022 года. Тогда был убит 21 человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая трагедия случилась в Монтерей-Парк близ Лос-Анджелеса поздним субботним вечером. На традиционном фестивале встречи Китайского Нового года по лунному календарю, куда обычно собирается сотня тысяч гостей. Выбор места праздника не случаен. В городе 60 тысяч жителей: 65% - азиаты, 27% - латиноамериканцы, 6% - белые.

В разгар фестиваля началась стрельба. 72-летний местный китаец Ху Цан Тран убил 10 человек, столько же ранил. Позже один из раненых скончался в госпитале.

Власти срочно отменили фестиваль, который должен был продлиться в воскресенье.

Сам убийца скрылся на белом пикапе. Полиция заблокировала автомобиль в соседнем городе Алхамбра. По словам шерифа округа Лос-Анджелес Роберта Луны, когда пикап окружили, полицейские услышали изнутри выстрел. Через полтора часа стражи порядка решились заглянуть внутрь и нашли мертвое тело с огнестрельным ранением.

По предварительной версии, китаец устроил массовый расстрел после ссоры с женой.

Трагедия в Монтерей-Парк по количеству жертв стала самым массовым убийством в США в новом году и второй после расстрела в школе города Ювалде, штат Техас, в мае 2022 года. Тогда был убит 21 человек.

И вот – новый массовый расстрел, все в том же штате Калифорния. На этот раз в прибрежном городе Хаф-Мун-Бей к югу от Сан-Франциско. И снова стрелок - китаец. 67-летний местный житель Чжао Чуньли. Сначала он застрелил из полуавтоматического пистолета четырех китайцев на грибной ферме, затем троих соотечественников – на транспортной фирме. Еще одна жертва находится в критическом состоянии в госпитале. Причем, совершил он убийства на глазах детей.

Через два часа преступник сам сдался полиции. Представитель властей округа Сан-Матео сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс, что массовое убийство совершил "недовольный работник" фермы.

Массовые расстрелы - одна из огромных проблем Соединенных Штатов. Только в минувшем году в США произошло 647 трагедий со стрельбой, в которых были убиты четыре и более человек, не считая стрелявшего.