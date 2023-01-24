Провокатор Борис Джонсон подстрекает НАТО завалить Украину оружием

Бывший британский премьер Джонсон призвал Запад усилить военную поддержку Украины Фото: REUTERS

Сбитые летчики все равно рвутся в небо. А провалившиеся государственные деятели мечтают триумфально вернуться на политическую арену. Бывший премьер-министр Англии Борис Джонсон - ярчайший пример того, как потерпевший полное фиаско руководитель страны пытается схватить в свои руки древко знамени всего Запада.

Роль Джонсона в разжигании конфликта на Украине общеизвестна: именно он заставил Зеленского «кинуть» Россию на переговорах в марте прошлого года, когда, как казалось, стороны были очень близки к тому, чтобы найти компромисс и остановить кровопролитие. Затяжной и крайне жесткий характер российско-украинское противостояние приобрело именно после этого. С тех пор уже бывший британский премьер, бесславно ушедший в отставку прошлым летом, никак не может успокоиться и проявляет сверхактивность в разжигании конфликта на Украине. Последние шаги Джонсона на поприще страстного провокатора - опубликованная им претенциозная колонка в газете The Daily Mail «Какого черта Запад ждет?» и его «неожиданный» визит в Киев в прошедшие выходные.

Начнем с колонки - ведь Борис по первой профессии все же журналист. Но не забудем, что по второму роду занятий - политике (если вы подумали о чем-то другом, то ошибка несущественна) - он прославился своим непревзойденным враньем, и именно поэтому потерпел в итоге крах.

Стилистика колонки Джонсона - гремучая смесь ложного, надрывного пафоса с обезоруживающим жульничеством с выдуманными им же фактами. Про Бучу, с которой он начинает свои страстные заметки, умолчим: нельзя переубедить того, кто преднамеренно сотворил мемориал, призванный напоминать о «мирных жертвах Путина». Но как вам такой его пассаж: «Изгнание Украиной российских войск из Киева войдет в историю как один из величайших ратных подвигов современности»? Если вспомнить, что Борис всегда старался подражать Черчиллю, то здесь он сильно смахивает на Хлестакова.

Но все же главное - ради чего колонка была написана? Вот основные тезисы. Всю необходимую помощь Украине, «которая побеждает и победит», надо давать сейчас, когда она в ней нуждается. «Войска Путина деморализованы, им не хватает всего», утверждает в колонке Борис. Но сейчас эти деморализованные войска (не будем обращать внимания на несуразность логики экс-премьера, знаем же, что он врун отчаянный) готовят ответный удар. Чтобы окончательно разгромить «агрессора», Украине срочно нужна артиллерия дальнего действия и сотни танков, которые должны поставить американцы, немцы, поляки и другие. Именно на Украине эти танки будут оборонять весь Запад, подводит итог экс-премьер.

И еще два откровенных и подробно выписанных тезиса Джонсона. Первый: Путин блефует с применением тактического ядерного оружия (еще раз, не обращаем внимания, что тезис этот западного происхождения, помним ведь, кто пишет), потому что если бы он решился на это, то потерял бы поддержку «колеблющихся» стран, прежде всего, Китая. Второй: Запад много лет не мог взять Украину под «оборонительный зонтик НАТО», теперь ясно, что это надо сделать обязательно.

Нет, еще не занавес. Мощный заключительный аккорд делает Джонсон, просто загоняя в мозги читателя свои пропагандистские «гвозди». Наша работа - помочь Украине победить, и не в следующем, а в этом году. «Эти героические люди (украинцы - Ред.) сражаются за всех нас… Они борются за принцип, согласно которому нации не должны менять свои границы силой.» Тут очень хочется спросить автора: а за Югославию чего тогда не заступились? А, забыл, сами и развалили… И еще: если украинцы борются за всех вас, то сами-то чего не ввязываетесь? Боитесь?

Вот теперь занавес: «Давайте дадим украинцам все, что им надо, чтобы победить сейчас».

Если честно, то никаких откровений от Джонсона мы не услышали. Он озвучил, разумеется в своей манере, что на Западе говорят давно. Но говорят действующие политики, которые порой не решаются идти дальше слов. А экс-премьер Британии сейчас ни за что не отвечает, поэтому «глаголом жечь сердца» западного правящего класса и обывателей - самое подходящее для него занятие. А какой с него сейчас спрос? Он ведь не при должности.

Вот и в Киев наведался, газеты его фото с Зеленским публикуют, боевой настрой Бориса в бескомпромиссной борьбе с Россией показывают. Глядишь, и заметят «сбитого политика», рейтинг которого на родине уже давно ниже плинтуса. А ему, видать, так снова взлететь охота…