Андрей Турчак: Необходимо создать все условия, чтобы «умные головы» вернулись в Россию

Наша задача – сделать все для того, чтобы те, кто по каким-то причинам уехал - семейные обстоятельства, смалодушничал – но готов вернуться и работать на свою страну и экономику, могли вернуться обратно, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на всероссийском совещании по теме импортозамещения.

«Особенно это касается высокотехнологичных отраслей экономики. Тех людей, кто не позволил себе каких-то огульных высказываний о своей стране, не встал на сторону наших политических или военных противников, - пояснил политик. - Надо в каждом регионе - ещё раз, все эти фамилии известны - создать условия для их возвращения. Чтобы бизнес вернулся в страну. Чтобы начали платить налоги, создавая рабочие места. И самое главное - это касается тех предприятий, где у нас умные головы. Умные головы должны вернуться – давайте себе такую задачу в рамках нашего партийного проекта поставим».

Напомним, весной 2022 года «Единая Россия» запустила партпроект по импортозамещению и индустриализации «Выбирай своё». Его координатором стал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет возглавил гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Партийный проект «Выбирай своё» призван защищать права и поддерживать предпринимателей и производителей, способствующих импортозамещению, консолидируя вокруг себя общественные организации, НКО, представителей образовательной среды, федеральные и региональные органы исполнительной власти, активных граждан, реализуя практику конкретных дел.

Инициативу «Единой России» по созданию проекта по импортозамещению поддержал Минпромторг. Ведомство предоставляет наработки по созданию информационных систем для производителей и заказчиков. Они позволяют быстрее заключать новые контракты и выстраивать производственные и логистические цепочки взамен утраченных вследствие введения санкций.

Общественными партнерами проекта «Единой России» стали «Опора России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата.