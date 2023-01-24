Эммануэль ищет друзей: Макрон пытается объединить «расползающуюся» Европу

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS

Число французов, которые одобряют действия президента Эммануэля Макрона, продолжает стремительно снижаться и уже достигло 34%. На этом фоне президент Пятой республики решил всё же напомнить, что он – независимый и сильный правитель, и заручиться поддержкой старых друзей в восстановлении единой Европы. За последний год это самое единство серьезно поколебалось из-за отношения к украинскому конфликту, инфляции и энергетическому кризису.

Третий не лишний

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Испании Педро Санчес после пяти лет переговоров подписали Договор о сотрудничестве. Как отмечает RTVE, это третий крупный договор, подписанный Францией в Европе после договоров с Германией в 1963 году и с Италией в 2021 году.

Договор, предусматривающий укрепление двусторонних отношений по вопросам миграции, обороны, энергетики и молодёжи упрочил доверие между Парижем и Мадридом и поднял их связи на самый высокий уровень. Тут-то европейские лидеры и позволили себе немного критики в адрес Вашингтона.

«Если Европа не отреагирует, субсидирование американской экономики будет означать деиндустриализацию нашего континента», – заявил Эммануэль Макрон. Французский президент также отметил важность согласованного с Испанией строительства водородного трубопровода между Барселоной и Марселем, получившего название H2Med. В свою очередь, Педро Санчес сообщил, что трубопровод, строительство которого планируется завершить к 2030 году, получит статус «проекта общеевропейского интереса» и уменьшит энергетическую зависимость континента от внешних партнёров.

Бриллиантовая свадьба

Елисейский договор, заложивший новую основу для отношений Германии и Франции и положивший конец их многовековому соперничеству, в этом году отметил своё 60-летие, пишет Deutsche Welle. Ещё в 1963 году тогдашний президент Франции Шарль де Голль и немецкий канцлер Конрад Аденауэр договорились о сотрудничестве в области культуры, а также внешней и оборонной политики. Как показало время, нынешним лидерам этих стран данное взаимодействие даётся с тяжёлым трудом.

В годовщину подписания Елисейского договора Макрон пригласил канцлера ФРГ Шольца в Париж. Фото: REUTERS

Кульминацией разногласий между двумя странами стал предложенный Олафом Шольцем проект европейской системы противовоздушной обороны «Небесный щит», объявленный без консультаций с Францией. Уже 15 стран ЕС подтвердили своё стремление принять участие в данной инициативе, однако Париж всё ещё остаётся в стороне. Более того, Елисейский дворец не скрывает своего возмущения по поводу желания Шольца купить американо-израильскую систему ПВО и не использовать европейские аналоги.

Встреча Шольца и Макрона, первоначально запланированная на осень прошлого года, но впоследствии отменённая из-за накалившихся противоречий между странами, всё же состоялась по случаю юбилея франко-германского Договора о дружбе. «От всего сердца спасибо и да здравствует братская дружба между нашими двумя народами», – поприветствовал своего французского коллегу Олаф Шольц.

Среди прочих вопросов сотрудничества западные политики также не постеснялись высказаться против американского Закона о снижении инфляции и отметили, что Франция и Германия выработали «общую европейскую стратегию, которая приведёт к амбициозному и быстрому ответу на данные меры».

«Франция и Германия должны стать пионерами возрождения Европы», – заявил на пресс-конференции Макрон. «Мы должны вместе поддержать Европейский союз, способный стать самостоятельной геополитической державой в вопросах обороны, космоса и дипломатии», – закончил он.