Дмитрий Песков заявил, что декларации для чиновников отменять не будут

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Во вторник, 24 января, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля поговорить на такую тему…

… - Дмитрий Сергеевич, сегодня в Госдуме, во втором чтении, обсуждают и принимают закон, который позволит депутатам всех уровней и сенаторам Совета Федерации с 1 марта этого года подавать, но не публиковать декларации об имуществе и доходах. Как к этой инициативе относятся в Кремле, подпишет ли такой закон президент? И не последуют ли примеру «народных избранников», как их раньше называли, - чиновники, в том числе и Администрации Президента России, а также - глава государства, пресс-секретарь и другие?

- Ну, давайте дождемся все-таки, когда этот законопроект выйдет в окончательном виде, - пояснил Песков. - Разумеется, условия специальной военной операции вносят свою специфику.

Но главным, наверное, является то, что подача декларации будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников.

Это обязательное условие, и - уже наработанная система. А антикоррупционные органы продолжают свою деятельность, продолжают проверять те данные, которые подают, в том числе и чиновники.

Эта работа будет продолжаться…

- Да, это так. Спасибо.

- Пожалуйста.