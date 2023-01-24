Первый международный фестиваль документального кино «aRTel.doc: Время героев» объявляет программу

В программу первого международного фестиваля документального кино «aRTel.doc: Время героев» войдут 25 фильмов о героях специальной военной операции. В рамках фестиваля состоятся премьерные показы, встречи и обсуждения с создателями фильмов, открытые лекци Фото: Предоставлено организаторами

Фестиваль откроется большой премьерой в первую годовщину СВО. Режиссёры документального канала RT Олег Некишев и Михаил Буров представят картину «Пацаны батальона «Восток». Зрители увидят несколько дней из жизни бойцов, которые восемь лет отстаивают независимость Донбасса. Фильм снимался на передовой, в 300 метрах от позиций противника. Съемочная группа работала вместе с героями под минометными ударами.

«Мы посвятили этот фильм обычным пацанам. Они воюют с сильным противником, но побеждают, проявляя боевую смекалку и дружескую поддержку. Их сердца полны отваги, смелости и решимости, но все они ждут, когда же, наконец, смогут вернуться домой, выполнив свой воинский долг», — говорит один из режиссёров фильма Олег Некишев.

На фестивале состоится еще несколько премьер. Фильм Айгуль Ербуловой «Братья» покажет зрителю, как формируются добровольческие батальоны, и расскажет о том, почему вчерашние программисты, бизнесмены и рабочие добровольно идут на фронт. Фильм-стихотворение «Красный ноябрь» Семёна Пегова, созданный на основе одноименного цикла стихов поэта и военкора. «Один шаг» Екатерины Китайцевой познакомит с героями СВО, которые получили тяжелые ранения, но с мужеством преодолевают все трудности. Фильм Татьяны Борщ «Поэтому я здесь» — истории журналистов из стран Европы, которые приехали в Донбасс, несмотря на угрозу уголовного преследования у себя на родине.

Зрители увидят фильм-лауреат фестиваля документального кино «РОССИЯ» — ленту Макса Фадеева и Сергея Белоуса «Призраки. Солдаты забытой войны» — о бойцах и командирах легендарного батальона «Призрак», который несколько лет держал линию фронта поселка Донецкий. Пройдет показ фильма французского режиссера-документалиста Анн-Лор Боннель«Донбасс» о жизни мирного населения в условиях гуманитарной катастрофы.

В программу также вошел фильм Ольги Кирий «Я ушла на войну» — рассказ женщин, которые отправились воевать в зону СВО; «Военкоры» Артёма Сомова – истории Евгения Поддубного, Мурада Газдиева, Георгия Медведева и Павла Кукушкина; «Культурный фронт» и «Театр военных действий» Олега Некишева — картины о поэтах и музыкантах, которые выступают в поддержку российских солдат; фильм Андрея Ященко «ЧВК Вагнер. Контракт с Родиной» об одной из самых закрытых военных организаций.

В дни проведения фестиваля свои фильмы представят также Первый канал, ВГТРК и СПАС.

«Сложно было выбирать фильмы на фестиваль. Очень много материала накопили документалисты по теме СВО за один год и каждый фильм достоин награды, потому что каждый — о героях. Главная цель фестиваля не призы. Главное — чтобы о наших героях узнали зрители», — поделилась Екатерина Яковлева, руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля.

В финальный день фестиваля пройдут питчинги — презентации кинопроектов от начинающих документалистов. Жюри фестиваля отберет лучшую заявку на фильм, который победитель снимет совместно с документальным каналом RT.

Подробнее о программе и регистрации — на официальном сайте фестиваля.