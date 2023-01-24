Минобороны России рассказало об успехах в уничтожении иностранного оружия на Украине

По всей линии соприкосновения уничтожены десятки орудий ВСУ на огневых позициях

На прошедшем брифинге Министерства обороны России официальный представитель ведомства рассказал о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины и сообщил потери ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 30, на Донецком до 50, на Запорожском более 25.

Обратили внимание, что на Херсонском артиллерией Воздушно-десантных войск уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-50, на иных направлениях еще с десяток орудий: РСЗО «Град», гаубицы «Мста-Б», «Акация», Д-20, Д-30, артиллерийская система М-777, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

И это далеко не весь список.

Генерал-лейтенант отметил, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России за сутки был ликвидирован пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения в Артемовске и Новоукраинке, а также 64 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах сосредоточения противника.

Конашенков отдельно поблагодарил подразделения сил противовоздушной обороны, которые сбили 10 беспилотников украинских националистов.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

376 - самолетов.

203 - вертолета.

2944 - беспилотных летательных аппарата.

402 - зенитных ракетных комплекса.

7614 - танков и других боевых бронированных машин.

988 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3898 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8159 - единиц специальной военной автомобильной техники.