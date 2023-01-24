M&M`s изуродовал «говорящие конфеты» в угоду толерантности, а потом плюнул на всех

Производитель знаменитых разноцветных шоколадных драже M&M`s решил отказаться от «говорящих конфет» - фирменных персонажей своих рекламных роликов. Фото: Shutterstock

Производитель знаменитых разноцветных шоколадных драже M&M`s решил отказаться от «говорящих конфет» - фирменных персонажей своих рекламных роликов.

Компания просто устала добавлять, менять и переделывать мультипликационных персонажей. Требования то переобуть их в более гендерно-нейтральную обувь, то укоротить им ноги и перекрасить руки, отказаться от обращений «господин» и «госпожа» поступали в адрес бренда от кого ни попадя – феминисток, клубов толстушек и некрасивых женщин, ЛГБТ-организаций, словом, все тех, кто только и делает, что следит, чтобы даже в нарисованном мире обязательно царил гендерный нейтралитет.

Вот и стараясь угодить всем, M&M`s угодила в ловушку, превратив своих фирменных персонажей в бесполых и уродливых созданий, на которые никто не хочет смотреть.

Известный американский телеведущий Такер Карлсон так прокомментировал решение компании: «M&M`s не успокоится, пока каждый их мультяшный персонаж не станет крайне непривлекательным и полностью бесполым. И вам уже не захочется выпить ни с одним из них».

В M&M`s оправдываются, признавая, что «внесли некоторые изменения в «говорящие конфеты», но были уверены, что мало кто заметит».

- Даже обувь «конфетки» может разъединять, - посетовали там.

Но вменяемые люди заметили и обрушили волну возмущения, завалив офис компании своими письмами с требованиями вернуть «говорящим конфеткам» их первоначальный образ.

В итоге, M&M`s на неопределенное время вообще откажется от «говорящих конфет», а лицом марки сделает актрису Майю Рудольф.