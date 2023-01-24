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Экономика24 января 2023 12:00

Продолжается сбор предложений для формирования программы ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум состоится 14-17 июня
Петербургский международный экономический форум состоится 14-17 июня

Петербургский международный экономический форум состоится 14-17 июня

Фонд Росконгресс предложил гражданам и экспертному сообществу внести свой вклад в формирование программы ПМЭФ-2023.

Праздники не повлияли на уровень активности участников платформы. Многочисленные предложения поступали даже в новогоднюю ночь.

На утро на крауд-платформе «Сильные идеи для нового времени» 18 января зафиксировано 520 опубликованных тем. Площадка становится все более активной в части общения участников. За неделю после праздников скорость публикации комментариев увеличивалась каждый день. На сегодня опубликовано 1465 комментариев.

Темы определяются в рамках восьми направлений. Это новые идеи для российской экономики в условиях санкций, укрепление технологического суверенитета страны, формирование нового мирового порядка, новая глобальная финансовая модель, социально-экономическое развитие, цифровизация и новейшие технологии, мировая торговля и логистика нового времени, а также собственные предложения граждан.

Анализ комментариев и настроений говорит о том, что на площадке объединяются активные участники форума «Сильные идеи для нового времени». Восстанавливаются старые связи, очевидно, что людям не хватало общения между мероприятиями.

Сбор тем продлится до 15 февраля. По итогам обсуждения авторы наиболее востребованных из них получат приглашение на ПМЭФ-2023.

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