Минобороны России обустраивает в Каспийске 14 причалов для военных кораблей

Работы в гавани и развитие инфраструктуры Каспийской флотилии в Дагестане проверил замминистра обороны России

Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал в Дагестане ход обустройства в причального фронта в пункте базирования Каспийской флотилии.

«В настоящее время в Каспийске продолжается возведение целого комплекса новых гидротехнических сооружений, в том числе северный и южный оградительные молы общей протяженностью почти 3 километра, причалы и береговая инфраструктура для эффективного обеспечения стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

В военном ведомстве рассказали, что работы в гавани Каспийска ведутся активно с 2018 года. А в 2022 году специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны уже ввели в эксплуатацию северный мол и 7 причалов.

«В текущем году планируется ввести еще 4 причала, а также гидроспуск для выхода кораблей на воду. А всего, масштабным строительством нового пункта базирования судов Каспийской флотилии предусмотрено возведение 14-ти причалов, в том числе 3-х плавучих», - уточнили планы работ в Минобороны.

Сейчас для обеспечения необходимых глубин созданной гавани во внутренней акватории военными строителями произведена выборка донного песка и грунта, а также продолжается монтаж комплекса инженерных сетей и инфраструктуры.

Рядом с гаванью возводятся жилые дома, школы и детские сады.

Кстати, создание новой военной базы в Каспийске началась после того, как в 2018 году министром обороны РФ Сергеем Шойгу было принято решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани, которая в гидрологическом плане менее удобна для кораблей в Дагестан.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как стало известно в ходе рабочей поездки замминистра Тимура Иванова, уже до конца 2023 года Минобороны построит в Каспийске новый военный госпиталь на 150 мест. Он посетил площадку, где уже развернулось строительство.

Будут построены современный лечебно-диагностический корпус, инфекционное отделение, кислородной станции, а также две вертолетные площадки для оперативной доставке раненых.

Все задумано так, что специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в госпитале смогут получать не только военнослужащие и члены их семей, но также и гражданское население республики.