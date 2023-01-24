Минздрав составил список потенциально дефицитных лекарств: Что это значит и пропадут ли они из аптек

Аналитик фармрынка Николай Беспалов заявил, что нет предпосылок для реального дефицита лекарств из просочившегося списка Минздрава Фото: Мария ЛЕНЦ

Лекарства для гипертоников, больных диабетом, раком, болезнью Паркинсона, антибиотики и жаропонижающие - все эти медикаменты оказались в списке «потенциально дефектурных» (то есть дефицитных) препаратов. Список составила специальная комиссия Минздрава, и он попал с СМИ. А еще в нем перекись водорода, йод и активированный уголь. Всего - 97 позиций.

Вот уже несколько месяцев тут и там случаются локальные перебои. Их объясняют логистическими трудностями (проще говоря, «не завезли»). Но значит ли появление такого списка, что министерство само признает: проблема может быть серьезнее?

ДЕЛО В НАЗВАНИИ

Во вторник, 24 января, вопрос о дефиците лекарств был затронут на совещании президента РФ с членами правительства. «Проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств в аптеках и росте цен на них», - отметил Владимир Путин. И дал слово координатору проверок, руководителю исполкома ОНФ Михаилу Кузнецову.

Эксперт сообщил, что зачастую дело не в полном отсутствии необходимых лекарств. А… в их названии. И врачи, и пациенты привыкли к определенным торговым брендам, преимущественно импортным. С ними сейчас могут быть перебои, задержки поставок. Но при этом практически всегда в аптеках есть препараты с тем же самым действующим веществом, заявил Кузнецов. Только это не раскрученные, отечественные торговые марки.

Нужно, чтобы люди больше узнавали о наших, российских лекарствах, заключил президент. А также дал поручение к сезонам гриппа и простуд запасать для продажи побольше востребованных в такое время лекарств. Чтобы даже при повышенном спросе в аптеках не было временного дефицита.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ

Нашумевший документ выпущен сугубо для внутреннего пользования чиновников, так сказать, для решения оргвопросов, рассказал KP.RU независимый аналитик фармрынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Еще в мае прошлого года Минздрав создал комиссию для отслеживания ситуации с наличием лекарств и предотвращения их дефицита, напоминает эксперт.

- Это логично и оправданно - органы здравоохранения должны проводить работу по выявлению проблем на рынке лекарств, чтобы принимать меры для их решения, - поясняет Николай Беспалов.

По его словам, чаще всего причиной перебоев с препаратами становится логистика. Из-за санкций пришлось серьезно изменять традиционные пути доставки. Перевозка сырья и готовых препаратов из-за рубежа стала отнимать больше времени и средств.

Конечно, наша страна стремится повысить выпуск отечественных таблеток. Но для их изготовления зачастую нужны импортные субстанции, разводят руками эксперты. Наладить масштабное производство своего сырья получится еще не скоро. И полностью решить этот вопрос собственными силами в любом случае не удастся. Некоторых природных веществ в России просто нет. Так что завозить все равно придется.

«НЕ ХОТИМ РАБОТАТЬ СЕБЕ В УБЫТОК»

- Еще одна причина возможного дефицита - нерентабельность производства дешевых лекарств, - продолжает Николай Беспалов. - У нас действует система госрегулирования цен на жизненно важные препараты. Производители давно жалуются: предельные отпускные цены настолько низки, что выпускать таблетки им становится невыгодно.

Так было и раньше. Но сейчас, когда прибавилось головной боли с перевозкой сырья и других сложностей из-за санкций, фармкомпании грозятся активнее исключать из своего ассортимента дешевые препараты. Минздрав, очевидно, в курсе. И по этой причине в списке потенциально дефицитных могли появиться такие копеечные таблетки, как нитроглицерин, парацетамол, ацетилсалициловая кислота (аспирин) и др.

А ЧТО С ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА?

Россия проводит Специальную военную операцию. Но это обстоятельство не сказывается на рынке лекарств, говорит Николай Беспалов.

- С учетом количества мобилизованных и тех, кто был направлен для участия в СВО раньше, доля необходимых фронту лекарств для нашего фармрынка - капля в море. К тому же большинство препаратов в списке все-таки не настолько высоко востребованы в военных условиях. Единственное, на что мог резко подскочить спрос - перекись водорода. Она широко применяется как дешевый антисептик и кровоостанавливающее средство.

А что с йодом и активированным углем?

- С йодом у нас действительно проблема. Его крупных разработанных месторождений на нашей территории сейчас нет. И промышленного производства йода в России нет. Его похоронили в нулевые годы. Так что мы действительно полностью зависим от поставок из-за границы. Для активированного угля требуется кокосовое сырье, тут тоже нужен импорт.

Впрочем, не все так плохо: у нас есть налаженные поставки из Китая, так что исчезновение йода и активированного угля на самом деле нам не грозит.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Что будет дальше?

За принятием нашумевшего документа должны последовать меры, которые позволят избежать дефицита перечисленных лекарств. Например, индексация отпускных цен, чтобы производители не бросали выпускать дешевые таблетки. Помощь в обеспечении отечественных фармкомпаний сырьем и т. д. Минздрав уверяет, что проблемные вопросы активно решаются.

- По моим данным сейчас все-таки нет реальных предпосылок, чтобы лекарства из списка в ближайшем будущем совсем пропали (временные перебои возможны. - Ред.), - говорит Николай Беспалов. - Мы проводим мониторинг - как правило, препараты появляются, хоть и с задержкой. И зачастую можно подобрать более-менее равноценную замену отсутствующему в конкретный момент лекарству.

Кстати, начинает улучшаться ситуация с антибиотиком амоксиклав, отмечает эксперт. В прошлом году во всем мире были перебои с ним из-за сложностей с производством сырья. Сейчас производство и поставки препарата налаживаются.

Безусловно, наше государство принимает определенные меры для сохранения доступности лекарств. Только хотелось бы, чтобы эти меры были системными и кардинально решали накопившиеся проблемы. А не становились временным затыканием дыр, которые вылезают то тут, то там, говорят специалисты.