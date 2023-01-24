Татьяна Бронзова: «Я бы лишала гражданства тех актеров, которые плохо говорят о России»

Актриса Татьяна Бронзова Фото: Александр ГЛУЗ

Увольнение 65-летнего Дмитрия Назарова (звезды сериала «Кухня») и его жены актрисы Ольги Васильевой из Московского Художественного театра обсуждает не только народ в соцсетях, но и их коллеги.

Главного «Деда Мороза» страны, который в прежние годы зарабатывал на кремлевских ёлках, уволили за русофобскую позицию, за критику СВО в баснях и песенках собственного сочинения. Их Назаров выкладывал в соцсетях. Теперь микроблог артиста - его основная сцена. Из спектаклей его убрали. Вряд ли кто-то рискнет снимать Назарова в кино.

Актриса Ольга Богданова, которая работала с Дмитрием Назаровым в Театре Армии, сказала о бывшем коллеге кратко: каждый выбирает сам себе дорогу. И лишь удивилась, что Назаров совершенно не слышит свой народ, для которого работает. Ольга Михайловна вспомнила, что когда он служил в Театре Армии, он играл несколько главных ролей. Но после его ухода в МХТ им.Чехова, Театр Армии без Назарова не рухнул… Не рухнул и Московский Художественный театр, на роли Назарова вводятся другие актеры, «отряд не заметил потери бойца».

Эту тему мы обсудили с актрисой Татьяной Бронзовой. Татьяна Васильевна около 30 лет работала в Московском Художественном театре. Из них 10 лет была заведующей труппой МХАТ им.Чехова. Уж она-то как никто знает актерский мир.

- Актеры (Дмитрий Назаров, Чулпан Хаматова, Анатолий Белый, Артур Смольянинов…), сделавшие громкие антироссийские заявления, легко обрубил сук, на котором комфортно и крепко сидели много лет. Они прилично зарабатывали, снимаясь в российском кино и работая в государственном театре. Думаете, найдут такую же работу за границей?

- Как актеры они там никому не нужны. Такой работы, какая была у них в Москве, и таких заработков, не будет нигде. В свое время уезжали из России гораздо более талантливые артисты, чем Назаров и Белый. И довольно быстро возвращались. Я хорошо помню, как тосковал в Израиле Михаил Козаков. Как он сердечно встречал Олега Ефремова, когда Олег Николаевич приезжал в Тель-Авив. Я была свидетелем. Несколько лет Козаков играл в театре «Гешер». Очень скучал по московской публике и по своим коллегам. И потом вернулся.

- Сейчас в «Гешере» работает Анатолий Белый…

- Для меня Анатолий Белый - просто неблагодарный человек. Ни своей первой жене Марине Голуб, которая очень много сделала для него, как артиста. Ни театру, в котором служил, ни своей стране. Я не люблю предателей. Думаю, со мной многие не согласятся, но я бы лишала гражданства тех, кто плохо говорит о России.

Эти люди сами заявляют: им стыдно быть гражданами нашей страны. Ну раз им стыдно, пускай ими не будут. Пускай живут в Израиле, в Латвии, во Франции… У многих там есть недвижимость и крыша над головой.

Я тоже очень переживаю из-за того, что происходит сейчас между Россией и Украиной. Но я никогда не буду говорить о своей родине плохо, тем более о нашей армии, о солдатах, которые ежедневно находятся под огнем.

- Громкие антироссийские заявления лично я объясняю актерской эмоциональностью, всегдашним желанием привлечь к себе внимание. Любой ценой. Ну взять хотя бы Артура Смольянинова, который сказал, что ему «нас…ать, что останется от России, даже если она превратится в радиоактивный пепел…». Хотя здесь живут его дети. Ну разве в здравом уме человек может такое сказать?

- Отчасти вы правы: не все умные. Большинство зрителей знают Дмитрия Назарова как шеф-повара из сериала «Кухня», а он себя считает «гражданином-поэтом». Это его личная «трагедия». Отсюда мания величия, эти басенки и частушки, которые он сочиняет. Но после того, как он обгадил великую песню, как человек и как артист, он мне неинтересен. Что он хотел своими стишками сказать: что он весь в белом, а мы в… той самой субстанции? Нет, позвольте, пускай теперь погуляет по Средиземноморью и там поёт свои песенки. Или он думал, что может петь безнаказанно? Тогда он наглый хам, который решил, что ему все дозволено. Или возомнил себя великим артистом? На мой взгляд, он обычный артист, к тому же необаятельный. По-настоящему великих актеров мало. Основная масса – это середняк.

Но когда вы говорите, что актеры делают свои заявления по глупости, вы ошибаетесь. Они прекрасно понимают, что говорят и ради чего.

Дело другое, что среди актеров много приспособленцев. Сама профессия такая... продажная. Ты должен постоянно себя продавать – режиссеру, продюсеру. Должен нравиться. Поэтому артисты служат то одной власти, то другой.

- Татьяна Васильевна, так это же классика, которую приписывают адмиралу Колчаку: «Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они одинаково служат любой власти»…