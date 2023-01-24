Конфисковать нельзя оставить

Президент «Норильского никеля» и глава «Интерроса» Владимир Потани. Фото: Сергей Пятаков/POOL/ТАСС

Идея с конфискацией «нажитого добра» витает в воздухе последние пару месяцев. То один, то другой спикер публично высказывается за подобную меру как способ наказания тех, кто «льет грязь на свою страну», сидя за рубежом. Понятно, что чаще всего это эмоциональная реакция. Да и подавляющее большинство из тех, кто по каким-то причинам уехал из России, предпочитают не ввязываться в сомнительные дискуссии на политические темы. Многие из них остаются россиянами, любят свою страну и продолжают работать на неё. То же касается и зарубежных компаний, которые в силу санкций вынуждены уходить из России. Большинство из них, как правило, вовсе не намерены уходить навсегда и часто сами ищут, кому из российских бизнесменов передать свои активы. Поэтому давайте оставим эмоции за скобками и не будем, как это уже бывало в нашей истории, пытаться всех ровнять под одну гребенку и тем более поспешно принимать столь жесткие меры, как конфискация активов или имущества. Ведь такие меры сомнительны не только с юридической точки зрения, считают ряд российских политиков и бизнесменов.

- Конфискация активов является скрытой или явной формой воровства. Это разрушает инвестиционный климат той юрисдикции, в которой это происходит, — заявил в интервью РБК президент «Норильского никеля» и глава «Интерроса» Владимир Потанин. - Мне иногда кажется, что западники нас просто провоцируют примерно по такой формуле: вот мы у вас отберем незаконно имущество, и вы отберите, и мы будем квиты. Но я считаю, что так не надо делать.

Сенатор Андрей Клишас еще в конце прошлого года высказался в своем телеграм-канале, что заявления о конфискации – эпатаж. Ведь по сути, это «антиконституционно, в силу чего и нереализуемо». Правда, позже сенатор дополнил себя, что «такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления».

Для чего нужны крепкие законодательные нормы? Да чтобы не скатиться в 1917 год. Ситуацию с большевистской оголтелой национализацией страна уже проходила.

К слову, лидер КПРФ Геннадий Зюганов тоже против изъятия имущества.

- Идти по пути только наказания и ужесточения - толку никакого не будет, надо идти по пути более эффективной экономической политики, управления и воспитательной работы - тогда будет результат, - сказал он в свое время журналистам РИА.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович допустил, что изъятие активов не исключено у тех, кто здорово насолил своей стране в этот критический период.

- Но нужна крепкая доказательная база, иначе под эту кампанию могут попасть и нормальные люди. Те, кто уехал лечиться, или к родственникам и т.д., - сказал Остапкович.

Кстати, по данным ФСБ, которые были опубликованы в ноябре 2022 года, всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом года (тогда число выездов составило 5 млн), и на 1,2 млн превысило выезды в июле—сентябре прошлого года. Полагаем, что в сентябре-октябре уехали еще несколько миллионов человек. Не секрет, что большинством из них явно не руководило желание «нагадить» стране.

- Люди уехали, у них, наверное, на это были какие-то причины, - высказался Владимир Потанин. - Их что-то смутило в том, что происходит. Но большинство из них продолжают работать на нашу страну, экономику, компании. Кто-то из них вернется, кто-то нет. Зачем же их отталкивать и гнать? Их мозги, способность производить продукт, которого, кстати, нам катастрофически не хватает. Отбирать собственность и клеймить раньше времени людей, мне кажется, признак слабости, а мы сильная страна, сильная нация.

Сегодня, комментируя высказанную Потаниным точку зрения о том, что не стоит преследовать «айтишников», покинувших страну с момента начала СВО, Дмитрий Песков сказал, что «безусловно, эти квалифицированные кадры представляют для страны большой интерес». - --------- Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы необходимые условия, и, конечно, с ними нужно работать с тем, чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге на благо российского государства", - сказал Песков, назвав при этом этих специалистов "редкими, ценными кадрами"

- Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы необходимые условия, и, конечно, с ними нужно работать с тем, чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге на благо российского государства, - говорил ранее Песков.

Финансовый аналитик Михаил Беляев сравнивает ситуацию с конфискацией активов россиян на Западе.

- Коллективный Запад заявил, что лишает наших граждан их имущества и уже почти год бьется над тем, как якобы законно лишить россиян права собственности на свои активы, чтобы ими можно было бы распорядиться, - говорит эксперт. – Теперь если мы хотим лишить наших уехавших граждан собственности в нашей стране, нужно найти механизм, по которому это возможно. Обеспечить законодательство, определить понятие «предатель», найти основания, в каком случае считать человека таковым, а в каком нет. Дальше нужны правовые основания, чтобы лишить выявленного предателя права собственности. Думаете, это легко? Юридически найти ключ к решению этой проблемы практически нереально. Проще лишить человека гражданства, чем собственности.

Депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева уверена, что мы не должны подражать Западу и уподобляться нашим оппонентам, которые без суда и следствия начинают отбирать имущество и замораживать счета.

- Это же попрание норм, которые они сами когда-то приняли. В том числе и права собственности, - объясняет Светлана Разворотнева. – И в нашем случае нужно будет пересматривать всю систему. Но какой в этом смысл? Наш президент, наоборот, показывает нам пример приверженности базовым ценностям. Помните, как он объявил перемирие на время Рождества, призвав к этому и ту сторону. Мы показали, что нам не наплевать на христианские ценности. Нам также должно быть не наплевать на базовые нормы, такие как право собственности. А противники пусть плюют. Но именно в этом мы и должны от них отличаться.